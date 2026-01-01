Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура Программа тура: 1 день. Ереван Прибытие в солнечный Ереван. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение и ночь в отеле. 2 день. Храм Гарни и Монастырь Гегард + Вечерняя прогулка Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Сегодня нас ждет очень насыщенный день. Знакомство с Арменией начнется с замечательной экскурсии в Храм Гарни и Монастырь Гегард Кульминацией будет мастер класс выпечки фирменного национального лаваша J, потом небольшой отдых и снова экскурсия, только уже по вечернему Еревану. Продолжительность 2х экскурсий 6-7часов (общее время) 1. Храм Гарни Монастырь Гегард Мастер класс выпечки лаваша 4-5 часов 2. Вечерняя прогулка по Еревану 2 часа Итак, Гарни единственный в своем роде памятник эпохи эллинизма, который сохранился на территории Армении. Он расположен в 28 км. от г. Ереван, в живописном ущелье реки Азат. Здесь вы исследуете языческое сооружение и прочувствуете очарование античной эпохи. Почему Гарни появился здесь? Почему к храму ведут исполинские по размерам ступени? Почему вокруг него именно 24 колонны? Вы получите ответы на все главные почему о древнем строении. Следующая остановка монастырский комплекс Iv века Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Вы побываете в пещерном сооружении с невероятной энергетикой и заглянете в его кельи. Услышите о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях, которые хранились здесь. Гид расскажет историю Гегарда и становления христианства в Армении. Далее у вас будет возможность посмотреть процесс выпечки лаваша (армянский тонкий хлеб), который является одной из самых красивых и распространенных армянских национальных традиций. Как гласит поговорка: хлеб посох жизни. Это традиционная, тонкая лепешка, испеченная в тондыре (специальной земляной печи). Мммм будет вкусно. Так же здесь будет время для обеда. Оплата на месте. Далее возвращение в Ереван. Свободное время. В 19:00 снова встреча с гидом для вечерней пешей прогулки по вечернему Еревану. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (такие как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также винтажных центральных улиц города (такие как ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект). А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город. Ночь в отеле в городе Ереван. 3 день. Переезд в Грузию и достопримечательности Армении Выезд на границу Грузии и Армении. По дороге нас ждут живописные красоты Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Дилижан Продолжительность экскурсии с переездом 8 часов На высоте около 1900 метров мы увидим пресноводное озеро Севан Голубая жемчужина одно из крупнейших высокогорных озер мира, в древности называвшееся Гегаркуник - Гегамское море. В Севан впадает 28 больших и малых рек, но вытекает лишь одна река Раздан. Озеро имеет вулканическое образование, окружено горными цепями, доходящими до 3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для отдыха. Здесь же увидим монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове, откуда открывается вид на всю красоту озера Севан. В настоящее время здесь действует духовная семинария, которая не всегда открыта для публичных визитов. Время для обеда. Оплата на месте. Далее продолжим наш путь среди лесов и долин богатейшего национального заповедника Закавказья, где расположен город Дилижан горноклиматический и бальнеологический курорт. Дилижан славится своими искусными мастерами резьбы по дереву материалу, которым Господь щедро наделил их. Мы осмотрим этнографический квартал города с мастерскими и лавками ремесленников. Трансфер на границу Армении и Грузии. Встреча с представителями грузинской принимающей стороны. Трансфер в Тбилиси без гида. Прибытие в изюминку Кавказа - красавец Тбилиси. Ночь в отеле Тбилиси 4 день. Тбилиси и Мцхета Завтрак в отеле. Забираем с отеля. И начинаем знакомство с красотами Грузии! Длительность экскурсии 7-8 часов. Сегодня, мы проведем насыщенный день с 2мя экскурсиями: Сити-тур по чарующему городу: Кафедральный собор Самеба (Святая Троица символ грузинского возрождения, единства и бессмертия.) Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи. Церковь Метехи (V в.) красивый и гордый символ Тбилиси. Крепость Нарикала, во дворе которой находиться прекрасный храм. У стен крепости восстановлены башенки, с которых у вас будет возможность сделать памятные фотографии. С крепостной стены открываются изумительные виды. Посещение современного архитектурного шедевра Моста Мира и парка Рике. На левом берегу моста находиться храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами), который мы также посетим. Выезд во Мцхета. Каждый из нас со школьных лет помнит строки Там, где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагви и Куры, Был монастырь Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз от Capital Georgia Travel: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Время обеда не должно превышать -1час. Возвращение в Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле. 5 день. Кахетия, дегустация вин, традиционный обед Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Сегодня вы узнаете все о родине грузинского виноделия и гостеприимства. Продолжительность экскурсии 8 часов На востоке Грузии уютно расположилась Кахетия. По дороге посетим монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия - женский монастырь Бодбе. Тут расположена Базилика Святой Нино, а спустившись в ее чудотворным источникам, можете загадать желание, которое обязательно сбудется (пешая ходьба 30 мин). Далее остановимся в Сигнахи - городе любви. Этот уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных тонкостей. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии!!! Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте. Время для обеда не более часа. После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна). На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн Прибытие в Тбилиси. Ночь в отеле. 6 день. День в вашем распоряжении Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Можно рассмотреть такие факультативные экскурсии, как: Боржоми и Уплисцихе пещерный город Каньон Дашбаши и мост бриллиант Гори (музей Сталина) и Бакуриани Винный тур по региону Кахетия с множеством дегустаций вина и чачи. Давид Гареджи грузинская Сафари. Конный тур Ночь в отеле в Тбилиси. 7 день. Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Грузия с открытки! Продолжительность экскурсии 10-11 часов Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор! По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури. Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами! Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда. И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-8 долл/чел. Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь - доплата 35долл 1 чел нетто После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций. 8 день. Отъезд Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси (время трансфера планируется исходя из ваших полетных данных). Завершение обслуживания. Возвращение на Родину. Важная информация: Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором. Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Ереване. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет. Базовые отели по туру в Ереване: Cascade / Ani Central Inn / Elysium Gallery 3 Базовые отели по туру в Тбилиси: Gtm Kapan/ Grafica/Vista 3 В первую очередь заполняем отель Gtm Kapan 3, далее отель Grafica 3, как все распродали переходим к отелю Vista 3. Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении. Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 283$ Возможно повышение категории отеля за доплату Питание. Каждый день завтраки в отеле. Дегустация армянского лаваша с сыром. Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кавказской кухни. Важная информация: Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты. Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) — доплата 16$ с человека За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту. Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным. P.S. В Зимний Период! При плохих погодных условиях или перекрытой дороге, для удобства и безопасности туристов, Экскурсия в Казбеги будет заменена на альтернативную: Боржоми- Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ 1 чел за входные билеты

