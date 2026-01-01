Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура Программа тура: 1 день. Ереван Прибытие в солнечный Ереван. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение и ночь в отеле 2 день. Экскурсия по Еревану Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Продолжительность экскурсии 3 часа Сегодня наш взор покорят красоты столицы Армении, вы познакомитесь с достопримечательностями этого волшебного города и окунетесь вместе с местными жителями в вдохновляющий местный колорит. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (такие как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также винтажных центральных улиц города (такие как ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект). А с высоты смотровой площадки Вашему взору откроется весь город. Ереван часто называют розовым городом, ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая прогулка по Еревану лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и местную кухню. Площадь Республики с музыкальными фонтанами это одна из поистине великолепных достопримечательностей Еревана: с начала мая до середины осени здесь проводится фантастическое шоу поющих и танцующих фонтанов в сопровождении прекрасной музыки разных жанров. Памятная фотоссесия неизбежна. После экскурсии у Вас свободное время для самостоятельной прогулки по городу. Не пропустите еще одну ключевую достопримечательность города Комплекс Каскад, с высоты которого открываются захватывающие виды на Ереван, которыми сможете в полной мере насладиться ночью, когда город красиво освещен. Ночь в отеле в городе Ереван. 3 день. Переезд в Грузию и достопримечательности Армении Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Выезд на границу Грузии и Армении. По дороге нас ждут живописные красоты Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Дилижан Продолжительность экскурсии с переездом 8 часов На высоте около 1900 метров мы увидим пресноводное озеро Севан Голубая жемчужина одно из крупнейших высокогорных озер мира, в древности называвшееся Гегаркуник - Гегамское море. В Севан впадает 28 больших и малых рек, но вытекает лишь одна река Раздан. Озеро имеет вулканическое образование, окружено горными цепями, доходящими до 3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для отдыха. Здесь же увидим монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове, откуда открывается вид на всю красоту озера Севан. В настоящее время здесь действует духовная семинария, которая не всегда открыта для публичных визитов. Далее продолжим наш путь среди лесов и долин богатейшего национального заповедника Закавказья, где расположен город Дилижан горноклиматический и бальнеологический курорт. Дилижан славится своими искусными мастерами резьбы по дереву материалу, которым Господь щедро наделил их. Мы осмотрим этнографический квартал города с мастерскими и лавками ремесленников. Трансфер на границу Армении и Грузии. Встреча с представителями грузинской принимающей стороны. Трансфер в Тбилиси без гида. Прибытие в изюминку Кавказа - красавец Тбилиси. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в Тбилиси. 4 день. Экскурсия по Тбилиси Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты: Продолжительность экскурсии 7-8 часов Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд во Мцхета. Там, где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагви и Куры, Был монастырь Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы. Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле. 5 день. Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Свободный день или за дополнительную плату: выезд в центр винодельческого региона солнечную Кахетию. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. Продолжительность экскурсии 8 часов По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии!!! Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте. После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна). На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси. 6 день. Отъезд Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси (время трансфера планируется исходя из ваших полетных данных). Завершение обслуживания. Возвращение на Родину. Важная информация: Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором. Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Ереване. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет. Базовые отели по туру в Ереване: Cascade / Ani Central Inn / Elysium Gallery 3 Базовые отели по туру в Тбилиси: Gtm Kapan/ Grafica/Vista 3 В первую очередь заполняем отель Gtm Kapan 3, далее отель Grafica 3, как все распродали переходим к отелю Vista 3. Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении. Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 200$ Возможно повышение категории отеля за доплату. Питание. Каждый день завтраки в отеле. Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кавказской кухни. Важная информация: Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты. Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) — доплата 16$ с человека За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту. Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

