Туры на автобусе в Ереване

Найдено 16 туров в категории «На автобусе» в Ереване, цены от 333 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Шестидневный тур по Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Армянские удовольствия: вкусы и виды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
825$743 за человека
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Начало: Ереван, 16:00
21 июня в 16:00
5 июля в 16:00
340 за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
$1 200 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • И
    Ирина
    30 сентября 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
    Всё было хорошо, нам очень понравилось!
  • Л
    Людмила
    23 сентября 2023
    Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
    Тур в Армению был чудесный. Многое удалось посмотреть, было очень интересно. Наталья - заботливый, внимательный гид. Некоторые участники нашей группы путешествуют с ней уже несколько раз. Спасибо большое!
  • К
    Константин
    19 июня 2023
    Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
    Хорошо спланированный и организованный тур. Посетили все основные достопримечательности, была пара дегустаций на винодельне, одна с отличным обедом и обзорным туром. Гостиница выбрана тоже хорошо и в плане соотношения цена/качество и в плане местоположения (центр города). Рекомендую.
  • А
    Анна
    30 апреля 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
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    в горах и возле озера Севан. Надо отметить, что группа набралась небольшая, так как не самый сезон, но это и было прекрасным)! И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными! Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах). В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию. Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей. Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше. Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь. В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)

  • Л
    Ляйсан
    23 октября 2022
    Шестидневный тур по Армении
    Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
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    Все программа продумана до мелочей. Очень деликатно и четко решались любые вопросы. А как вкусно нас кормили - не передать словами. Однозначно именно благодаря организации Армения оставила неизгладимые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На автобусе»

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  1. Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
  2. От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
  3. Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
  4. В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
  5. Шестидневный тур по Армении
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
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