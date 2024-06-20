Туры из аэропорта Еревана

Найдено 30 туров в категории «Из аэропорта» в Ереване, цены от 296 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
60 500 за человека
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
799$720 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
7 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
70 000 за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
7200064 800 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
7700069 300 за человека
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
37 500 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
8 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
8 июля в 14:00
21 июля в 14:00
9230073 840 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
54 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
49 000 за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
33 000 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
5 ноя в 12:30
55 900 за человека
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 000 за человека
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000 за всё до 3 чел.
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000 за всё до 3 чел.
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000 за всё до 3 чел.
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
18 авг в 08:00
7 окт в 08:00
75 900 за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
60 000 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
78 000 за человека
Шесть ярких дней в Армении
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
88 500 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
13501 013 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
296 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
95 500 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
67 500 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
9 июля в 16:00
10 сен в 16:00
$1 200 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
770$732 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
26 июля в 10:00
16 авг в 10:00
72 000 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
26 июля в 10:00
16 авг в 10:00
97 000 за человека
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
4 авг в 14:00
18 авг в 14:00
11940095 520 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
350$333 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Я поставила 5 звёзд, поскольку получила именно то, на что рассчитывала - индивидуальный тур на 2-х с гидом-водителем. Андрей прислал
    читать дальше

    официальный договор, мы обменялись подписанными копиями, постоянно был на связи, вечером присылал материал о местах экскурсий следующего дня. Это, честно говоря, уже было лишнее, поскольку я сама подготовилась, но кому-то может пригодиться. Здесь надо иметь в виду, что в поездке сопровождает не профессиональный гид, а гид-водитель, который больше отвечает за дорогу, чем за рассказ, но делится всеми своими знаниями. Нашим гидом был Мгер, он встретил нас в аэропорту, здесь же показал, где лучше обменять рубли, потому что есть обменник сразу после получения багажа с грабительским курсом, мы там менять не стали. Однако в зале ожидания есть обменники с нормальным курсом, которые Мгер нам показал. Ездить с ним было очень комфортно, на следующий день он заехал по дороге, чтобы мы купили местную симку. Можно это сделать и в аэропорту, мы просто в очереди стоять не стали, и во время всей поездки делал всё, чтобы она удалась. Проживание во время тура: в Ереване -"Holiday Inn Express", в Горисе -"Горис", на Севане -"Лаваш" в Чкаловке. Я очень довольна, что взяла именно этот тур с "полётом" на "Крыльях Татева" и ночёвкой на Севане (очень хочу туда вернуться), это самые приятные впечатления. Туры с постоянным возвращением в Ереван очень ей проигрывают.

  • А
    Артем
    17 июня 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Спасибо Никите и Наташе за незабываемый Каскад:)приключений, а также нашим гидам Киробу за непередаваемый армянский колорит, его «вы - крутые»,
    читать дальше

    и «время не ограниченно», телепорт, армянским изобретениям, причину, по которой мы обязательно вернемся, искажение гравитации и за то, что за нас волновался и терпел:) и Елене за интеллигентный рассказ про историю Тбилиси, за советы как надо загадывать желания, умение переходить дорогу, про наводку на корбалик и вопрос про А. Пешку (возможно мы не самая умная группа, но что поделать:)). Отдельный респект Никите за непрекращающийся контент ни днем ни вечером, за истории из жизни (привет дяде Рубену, любви к физике, сдаче ЕГЭ и закону про вакуум), советы по жизни (надо запастись курдюком и чачей с перцем), сопровождение по дорогам Грузии в лакшери условиях, профессионализмом и позитивным отношением к жизни:) По итогу - огромный заряд энергии от путешествия, новые яркие знакомства, огромное кол-во мемов (не знаю, когда перестану повторять «Марианночка - красавица» и «а почему нет?» и вспоминать Гордея с трубочкой) - Никита, прости, что доставали своими тупыми шутками и что пришлось подыгрывать:)). Эх жаль, что все кончается, но обязательно повторю приключение от ребят в других локациях - Абхазия жди;)

  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Потрясающее путешествие, были всего 4 дня, но по ощущениям - как будто 2 недели отпуска, настолько насыщенная программа. Организация на
    читать дальше

    высшем уровне - в аэропорту в самую рань встретили, заселили на утро в один отель, чтобы выспались, помогли переехать в другой. Программа хорошо проработана и рассчитана по времени, чтобы никуда не спешить, под нас всегда подстраивались- под наши «хочу есть», «хочу фото», «давайте сорвем абрикосы с дерева». Наелись, нагулялись, заезжали в нетривиальные места помимо основных достопримечательностей. Все нам рассказали, что и где, показали для свободного времени, даже рестораны бронировали - не все друзья так встречали, как наши гиды. Гиды - просто огонь, отдельное спасибо Араму и Тиграну, столько информации в легком изложении в виде простой беседы, приправленной юмором:) А какие они видео делали и ракурсы подсказывали:) в общем, точно приедем еще раз

  • С
    Сергей
    9 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Вот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором я вообще участвовал. Это было
    читать дальше

    прекрасно, чудесно и незабываемо. По ощущениям тур длился недели две, потому что столько эмоций, локаций, фотографий невозможно было сделать за 5 дней. Но это реально всё длилось 5 дней! Маршрут построен безупречно, отели просто великолепны:) Это величественные виды, комфорт и гостеприимство Армении. А главное - каждый отель уникален и не похож на остальные! Отдельно хочется отметить что Александр станет для вас не просто гидом, но и хорошим другом. Следующее путешествие подобного формата будет конечно же с Сашей! Спасибо тебе за этот тур!

    Вот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором яВот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором я
  • А
    Алексей
    9 июня 2024
    Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
    читать дальше

    очень интересно проведено. Также под наши пожелания увеличили программу поездки, дополнили в соответствии с нашими запросами, посмотрели все самое главное, испытали целую кучу положительных эмоций и много всего нового узнали! Спасибо вам большое, побольше туристов, успехов во всем)

    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
    читать дальше

    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

    Выбрали тур с Александром, по двум причинам:Выбрали тур с Александром, по двум причинам:Выбрали тур с Александром, по двум причинам:
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
    читать дальше

    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

  • В
    Владислав
    6 мая 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
    читать дальше

    непростая поездка была согласованна и спланирована с нуля за 24 часа до прилета! Более того, когда появились некоторые пожелания по изменению маршрута в процессе, что обычно вызывает понятные сложности у организаторов, они были исполнены фактически онлайн, несмотря на очевидные неудобства для компании и гида! Немаловажно - несмотря на разумную стоимость тура, везде где возможно по умолчанию были забронированы гостиницы -`четверки`,что стало очень приятным сюрпризом. Я специально ничего не пишу о стране и локациях- приезжайте сами!!! Мы с женой обязательно вернемся в Армению!

  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
    читать дальше

    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
    читать дальше

    и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30
  1. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  2. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  3. Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
  4. 4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
  5. От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Дилижан
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Арени
  10. Площадь Республики
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Из аэропорта" можно забронировать 30 авторских туров от 296 до 104 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 30 туров в Ереване на 2024 год по теме «Из аэропорта», 41 ⭐ отзыв, цены от 296₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам