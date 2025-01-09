2 день

Обзор по Еревану. Коньячный Завод

Завтрак в отеле

Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.

Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным Крытым рынком и Голубой Мечетью, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.

После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.

Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.

Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда это мемориал, посвещенный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.

Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией

Ночь в Ереване

