Описание тура
Приглашаем Вас на тур Встречай меня, Армения! . Вас ждет разнообразная культурная и развлекательная программа по стране, известной миру своим богатым историческим наследием, древней культурой, памятниками архитектуры и христианскими традициями. Мы подобрали для Вас все самое сокровенное, что можно увидеть в Армении. Вы ознакомитесь с историей и традициями этой древнейшей страны, посетите сакральные места, насладитесь красотой горных вершин и пригубите армянское вино.
Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники компании, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!
Внимание!
Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.
Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.
Возможно также размещение в других отелях.
Цены и варианты размещения ниже:
Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 345 / 436
Ani Central Inn 390 / 492
Ani Plaza 429 / 577
Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 345 / 436
Ani Central Inn 408 / 551
Ani Plaza 466 / 613
- Попробуете знаменитый армянский коньяк!
- Испечете вместе с местными жителями армянский лаваш!
- Насладитесь невероятными видами армянских гор!
Программа тура по дням
День прилета
Встреча в аэропорту с табличкой. Трансфер в гостиницу.
Арка Чаренца Языческий Храм Гарни Гегард вып
Завтрак в отеле
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией.
По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арку Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил проводил много времени здесь наслаждаясь красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Языческий храм Солнца Гарни (1 в. н. э.) излюбленное места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием Симфония камней.
Пещерный монастырь Гегард (12 - 13 вв.) в переводе означающеий святое копье в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско (лист 2000).
Здесь мы также зайдем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий армянский лаваш. Кстати, немногие знают, что лаваш, этот тонкий, ароматный армянский хлеб, включен в список нематериального наследия Юнеско.
Возвращение в Ереван
Ночь в Ереване
Обзорная экскурсия Ереван любовь с первого взгл
Завтрак в отеле
Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.
Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным Крытым рынком и Голубой Мечетью, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян.
Сделав самые обворожительные фотографии, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы, построенная по проекту А. Таманяна в середине Xx века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них Музей истории Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией.
Ночь в Ереване
Озеро Севан Монастырь Севанаванк Дилижан Мон
Завтрак в отеле
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова Ахтамар, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
О происхождении названия Севан существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День вылета
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (цена указано на 1 человека при двухместном размещении. При одноместном размещении будет доплата за одноместный номер)
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому Коньячному заводу и дегустацию коньяков Арарат
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Трансферы Аэропорт Гостиница Аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Обеды и ужины
- Страховку
О чём нужно знать до поездки
Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду, соответствующую погодным условиям.
При посещении монастырей и церквей рекомендуется соблюдать сдержанный стиль одежды: одежда должна прикрывать колени и плечи. Женщинам рекомендуется иметь при себе платок для покрытия головы.
Вход в монастыри и церкви с домашними животными запрещен.
Пожелания к путешественнику
Приезжайте на экскурсию с улыбкой и позитивом:)
Визы
Гражданам Российской Федерации, стран СНГ и государств Европейского союза для въезда в Армению виза не требуется