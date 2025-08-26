Мы прикоснёмся к истории в пещерном монастыре Гегард, увидим языческий храм Гарни и восхитимся Симфонией камней.
Прогуляемся по Еревану, а в первый день нового года нас ждут величественные горы Цахкадзора, пейзажи озера Севан и средневековые святыни — Севанаванк и Агарцин.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан России виза не нужна, загранпаспорт тоже не нужен, можно российскими паспортами.
С собой нужно брать удобную обувь, тёплую одежду и одно вечернее платье для ужина 31 декабря.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Alpha Hotel Yerevan 3*. В номере есть холодильник, чайник, стаканы. В ванной комнате есть всё необходимое, включая фен. Душ и санузел в номере. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда (без алкоголя), праздничный ужин, а также чаепитие в Ереване. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества человек (Honda Elysion, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter).
Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет. Участие детей до 2 лет — бесплатно. Для детей от 3 до 10 лет — скидка 50%. Для больших семей или групп есть специальная цена, стоимость зависит от количества участников и рассчитывается при бронировании.
Программа тура по дням
Гегард, храм Гарни и Симфония камней
Встретим вас в аэропорту и поедем на экскурсию. Первым делом посетим монастырский комплекс Гегард. Этот уникальный памятник, известный также как Айриванк («пещерный монастырь»), был основан Святым Григорием Просветителем в 4 веке. Здесь, в пещере, бьёт священный источник. Современный облик монастырь приобрёл после восстановления, так как в 9 веке он был разрушен арабами.
Далее мы отправимся в село Гарни, где нас ждёт обед и мастер-класс по приготовлению традиционного армянского лаваша.
После обеда посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Это единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Если погода позволит, полюбуемся природным феноменом — Симфонией камней.
Вечером возвращаемся в Ереван. Заселимся в отель и отдохнём.
Знакомство с Ереваном и встреча Нового года
Экскурсия начнётся в полдень. Мы отправимся на обзорную прогулку по Еревану, чтобы насладиться его колоритом и историей. Завершим променад душевным чаепитием в одном из уютных мест города.
Вернувшись в гостиницу, подготовимся к празднованию Нового года. В 22:30 нас ждёт трансфер в ресторан «Валенсия», где состоится праздничный ужин с шоу-программой. Будем встречать 2025 год в атмосфере веселья, с музыкой и танцами до самого утра.
По окончании праздника вернёмся в гостиницу.
Цахкадзор, озеро Севан, Дилижан и Агарцин
После завтрака сдаём номера и отправляемся в путь. Первой остановкой станет город Цахкадзор, где мы поднимемся по канатной дороге к вершинам горы Техенис, чтобы насладиться видом заснеженных склонов.
Далее отправимся к озеру Севан, которое находится на высоте 1900 м и славится своим лазурным цветом. Посетим церковь Севанаванк, основанную в 874 году дочерью царя Ашота I — Мариам.
Обед будет организован на берегу Севана, после чего мы отправимся в город Дилижан, знаменитый своими живописными видами и атмосферой старинного армянского города. Здесь мы заглянем в монастырь Агарцин, укрытый в густых лесах.
К вечеру возвращаемся в Ереван. В 19:00 направимся в аэропорт. Ваш вылет должен быть запланирован не ранее 21:30.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€468
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда, праздничный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чаепитие в Ереване
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - €65
- Медицинская страховка