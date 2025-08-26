Для граждан России виза не нужна, загранпаспорт тоже не нужен, можно российскими паспортами.

С собой нужно брать удобную обувь, тёплую одежду и одно вечернее платье для ужина 31 декабря.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Alpha Hotel Yerevan 3*. В номере есть холодильник, чайник, стаканы. В ванной комнате есть всё необходимое, включая фен. Душ и санузел в номере. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда (без алкоголя), праздничный ужин, а также чаепитие в Ереване. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек (Honda Elysion, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter).

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет. Участие детей до 2 лет — бесплатно. Для детей от 3 до 10 лет — скидка 50%. Для больших семей или групп есть специальная цена, стоимость зависит от количества участников и рассчитывается при бронировании.

Виза. Не нужна.