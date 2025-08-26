Мои заказы

Праздничный мини-тур в Армению: исследуем достопримечательности и встречаем Новый год

Приготовить лаваш, прогуляться по улочкам Дилижана и увидеть пещерный монастырь
Позвольте себе начать 2025 год с удивительного путешествия по Армении, где древние храмы встречаются с потрясающей природой и гостеприимной атмосферой.

Мы прикоснёмся к истории в пещерном монастыре Гегард, увидим языческий храм Гарни и восхитимся Симфонией камней.

Прогуляемся по Еревану, а в первый день нового года нас ждут величественные горы Цахкадзора, пейзажи озера Севан и средневековые святыни — Севанаванк и Агарцин.
Ближайшие даты:
29
дек30
дек31
дек1
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России виза не нужна, загранпаспорт тоже не нужен, можно российскими паспортами.
С собой нужно брать удобную обувь, тёплую одежду и одно вечернее платье для ужина 31 декабря.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Alpha Hotel Yerevan 3*. В номере есть холодильник, чайник, стаканы. В ванной комнате есть всё необходимое, включая фен. Душ и санузел в номере. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда (без алкоголя), праздничный ужин, а также чаепитие в Ереване. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек (Honda Elysion, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter).

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет. Участие детей до 2 лет — бесплатно. Для детей от 3 до 10 лет — скидка 50%. Для больших семей или групп есть специальная цена, стоимость зависит от количества участников и рассчитывается при бронировании.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Гегард, храм Гарни и Симфония камней

Встретим вас в аэропорту и поедем на экскурсию. Первым делом посетим монастырский комплекс Гегард. Этот уникальный памятник, известный также как Айриванк («пещерный монастырь»), был основан Святым Григорием Просветителем в 4 веке. Здесь, в пещере, бьёт священный источник. Современный облик монастырь приобрёл после восстановления, так как в 9 веке он был разрушен арабами.

Далее мы отправимся в село Гарни, где нас ждёт обед и мастер-класс по приготовлению традиционного армянского лаваша.

После обеда посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Это единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Если погода позволит, полюбуемся природным феноменом — Симфонией камней.

Вечером возвращаемся в Ереван. Заселимся в отель и отдохнём.

Гегард, храм Гарни и Симфония камней
2 день

Знакомство с Ереваном и встреча Нового года

Экскурсия начнётся в полдень. Мы отправимся на обзорную прогулку по Еревану, чтобы насладиться его колоритом и историей. Завершим променад душевным чаепитием в одном из уютных мест города.

Вернувшись в гостиницу, подготовимся к празднованию Нового года. В 22:30 нас ждёт трансфер в ресторан «Валенсия», где состоится праздничный ужин с шоу-программой. Будем встречать 2025 год в атмосфере веселья, с музыкой и танцами до самого утра.

По окончании праздника вернёмся в гостиницу.

Знакомство с Ереваном и встреча Нового года
3 день

Цахкадзор, озеро Севан, Дилижан и Агарцин

После завтрака сдаём номера и отправляемся в путь. Первой остановкой станет город Цахкадзор, где мы поднимемся по канатной дороге к вершинам горы Техенис, чтобы насладиться видом заснеженных склонов.

Далее отправимся к озеру Севан, которое находится на высоте 1900 м и славится своим лазурным цветом. Посетим церковь Севанаванк, основанную в 874 году дочерью царя Ашота I — Мариам.

Обед будет организован на берегу Севана, после чего мы отправимся в город Дилижан, знаменитый своими живописными видами и атмосферой старинного армянского города. Здесь мы заглянем в монастырь Агарцин, укрытый в густых лесах.

К вечеру возвращаемся в Ереван. В 19:00 направимся в аэропорт. Ваш вылет должен быть запланирован не ранее 21:30.

До новых встреч!

Цахкадзор, озеро Севан, Дилижан и Агарцин

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€468
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, праздничный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чаепитие в Ереване
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - €65
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, до 10:00
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 504 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
читать дальше

в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Задать вопрос

