Богатства Армении: индивидуальный тур по природным и историческим местам

Увидеть значимые локации среди гор, продегустировать вино и погулять по тропам местной Швейцарии
Приглашаем в живописное путешествие по Армении — вы посетите каньоны и ущелья, в которых спрятаны культурные богатства государства, и одни из лучших природных мест. В том числе Дилижанский национальный парк,
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сравнимый по пейзажам со Швейцарией.

Вас ждёт тихая прогулка по лесу между двух озёр, также вы полюбуетесь просторами Севана и архитектурой древних монастырей. Увидите Хор Вирап, важное место в истории христианства, а на фоне — величественный Арарат.

Заедем и на винодельню Арени, и к Татевскому монастырю, одному из главных религиозных и культурных центров Сюника. И всё это — только для вашей компании и в сопровождении опытного местного друга-гида.

Богатства Армении: индивидуальный тур по природным и историческим местам
Богатства Армении: индивидуальный тур по природным и историческим местам
Богатства Армении: индивидуальный тур по природным и историческим местам
Ближайшие даты:
22
мар26
мар29
мар2
апр5
апр9
апр12
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Проживание. Комфортабельные гостиницы в Горисе и Дилижане, 2-местные номера со всеми удобствами. За доплату возможно повышение категории отеля. Также отдельно оплачивается отель в Ереване (подбирается по вашим предпочтениям).

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в автомобиле на протяжении всего путешествия. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 6 пассажирских мест.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Большая часть передвижений осуществляется на машине. В 5-й день тура есть пешая прогулка на 7 км по национальному парку. Без подъёмом и спусков. Так как тур индивидуальный, можно изменить программу.

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Программа тура по дням

1 день

Из Еревана до Гориса через значимые локации и винодельню

Утром мы выезжаем из Еревана за город.

Первая остановка — Хор Вирап, где был заточён Григорий Просветитель. Это важное место в истории христианства, а ещё отсюда открывается впечатляющий вид на Арарат. Далее мы направляемся в Нораванк — монастырский комплекс с уникальной архитектурой в горном ущелье. Затем посетим пещеру Магеллана, в которой обнаружены археологические следы древнего поселения возрастом более 6000 лет.

В Армении без вина никак. Мы продегустируем несколько сортов на винодельне Арени. Здесь до сих пор напиток изготавливают по древним методам.

Завершаем день в Джермуке — курортном городе с минеральными водами и горячими источниками. Увидим водопад Джермук высотой около 70 метров. Ночуем в Горисе.

Из Еревана до Гориса через значимые локации и винодельнюИз Еревана до Гориса через значимые локации и винодельнюИз Еревана до Гориса через значимые локации и винодельнюИз Еревана до Гориса через значимые локации и винодельню
2 день

Продолжение знакомства с культурными и природными локациями Армении

Сегодня мы посетим Татевский монастырь — один из главных религиозных и культурных центров Сюника. Доберёмся до него по канатной дороге «Крылья Татева», протянувшейся на 5,7 км над ущельем реки Воротан. После осмотра монастыря отправимся к водопаду Шаки. Наша последняя остановка на сегодня — Хндзореск, известный пещерными поселениями и подвесным мостом, соединяющим две части села. Это живописное место для любителей истории и природы.

Вечером вернёмся в Ереван. Обратите внимание, жильё в столице не входит в стоимость тура. 2 ночи в Ереване оплачиваются отдельно.

Продолжение знакомства с культурными и природными локациями АрменииПродолжение знакомства с культурными и природными локациями АрменииПродолжение знакомства с культурными и природными локациями АрменииПродолжение знакомства с культурными и природными локациями Армении
3 день

Гарни, Гегард и «Симфония камней»

День начнём с посещения храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в Армении, построенного в 1 веке по образцу древнегреческих храмов. Затем мы отправимся в монастырь Гегард, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот монастырь известен своими церквями, высеченными в скалах, и живописным расположением. Далее увидим «Симфонию камней» — природное чудо, созданное вулканической активностью.

Гарни, Гегард и «Симфония камней»Гарни, Гегард и «Симфония камней»Гарни, Гегард и «Симфония камней»Гарни, Гегард и «Симфония камней»
4 день

Севан и местная Швейцария

После завтрака поедем к озеру Севан — самому большому пресному водоёму на Кавказе. Вы полюбуетесь не только водными просторами, но и архитектурой монастыря Севанаванк, который расположен на вершине полуострова.

Затем отправимся в Дилижан — город, который называют «маленькой Швейцарией Армении». Он славится своими лесами и чистым воздухом. Здесь вы увидите монастырь Агарцин — историческую и архитектурную жемчужину. Также в Дилижане есть «Скрытый водопад» — тихое и живописное место для отдыха. Здесь мы проведём ночь.

Севан и местная ШвейцарияСеван и местная ШвейцарияСеван и местная ШвейцарияСеван и местная Швейцария
5 день

Прогулка в Дилижанском национальном парке

Последний день полностью проведём на природе. Отправимся в пешую прогулку от озера Парз до озера Гош. Весь маршрут около 7 км. Насладимся свежим воздухом, тишиной лесов и красотой природы Армении.

Вечером вернёмся в Ереван, где и завершится наше путешествие.

Прогулка в Дилижанском национальном паркеПрогулка в Дилижанском национальном паркеПрогулка в Дилижанском национальном паркеПрогулка в Дилижанском национальном парке

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Горисе и Дилижане
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Канатная дорога
  • Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Проживание в Ереване (2 ночи)
  • Обеды и ужины
  • Повышение категории отеля
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Можно организовать в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, место и время по договорённости (утром)
Завершение: Ереван, место и время по договорённости (вечером)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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