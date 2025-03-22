Утром мы выезжаем из Еревана за город.

Первая остановка — Хор Вирап, где был заточён Григорий Просветитель. Это важное место в истории христианства, а ещё отсюда открывается впечатляющий вид на Арарат. Далее мы направляемся в Нораванк — монастырский комплекс с уникальной архитектурой в горном ущелье. Затем посетим пещеру Магеллана, в которой обнаружены археологические следы древнего поселения возрастом более 6000 лет.

В Армении без вина никак. Мы продегустируем несколько сортов на винодельне Арени. Здесь до сих пор напиток изготавливают по древним методам.

Завершаем день в Джермуке — курортном городе с минеральными водами и горячими источниками. Увидим водопад Джермук высотой около 70 метров. Ночуем в Горисе.