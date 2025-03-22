Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Проживание. Комфортабельные гостиницы в Горисе и Дилижане, 2-местные номера со всеми удобствами. За доплату возможно повышение категории отеля. Также отдельно оплачивается отель в Ереване (подбирается по вашим предпочтениям).
Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в автомобиле на протяжении всего путешествия. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 6 пассажирских мест.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Большая часть передвижений осуществляется на машине. В 5-й день тура есть пешая прогулка на 7 км по национальному парку. Без подъёмом и спусков. Так как тур индивидуальный, можно изменить программу.
Программа тура по дням
Из Еревана до Гориса через значимые локации и винодельню
Утром мы выезжаем из Еревана за город.
Первая остановка — Хор Вирап, где был заточён Григорий Просветитель. Это важное место в истории христианства, а ещё отсюда открывается впечатляющий вид на Арарат. Далее мы направляемся в Нораванк — монастырский комплекс с уникальной архитектурой в горном ущелье. Затем посетим пещеру Магеллана, в которой обнаружены археологические следы древнего поселения возрастом более 6000 лет.
В Армении без вина никак. Мы продегустируем несколько сортов на винодельне Арени. Здесь до сих пор напиток изготавливают по древним методам.
Завершаем день в Джермуке — курортном городе с минеральными водами и горячими источниками. Увидим водопад Джермук высотой около 70 метров. Ночуем в Горисе.
Продолжение знакомства с культурными и природными локациями Армении
Сегодня мы посетим Татевский монастырь — один из главных религиозных и культурных центров Сюника. Доберёмся до него по канатной дороге «Крылья Татева», протянувшейся на 5,7 км над ущельем реки Воротан. После осмотра монастыря отправимся к водопаду Шаки. Наша последняя остановка на сегодня — Хндзореск, известный пещерными поселениями и подвесным мостом, соединяющим две части села. Это живописное место для любителей истории и природы.
Вечером вернёмся в Ереван. Обратите внимание, жильё в столице не входит в стоимость тура. 2 ночи в Ереване оплачиваются отдельно.
Гарни, Гегард и «Симфония камней»
День начнём с посещения храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в Армении, построенного в 1 веке по образцу древнегреческих храмов. Затем мы отправимся в монастырь Гегард, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот монастырь известен своими церквями, высеченными в скалах, и живописным расположением. Далее увидим «Симфонию камней» — природное чудо, созданное вулканической активностью.
Севан и местная Швейцария
После завтрака поедем к озеру Севан — самому большому пресному водоёму на Кавказе. Вы полюбуетесь не только водными просторами, но и архитектурой монастыря Севанаванк, который расположен на вершине полуострова.
Затем отправимся в Дилижан — город, который называют «маленькой Швейцарией Армении». Он славится своими лесами и чистым воздухом. Здесь вы увидите монастырь Агарцин — историческую и архитектурную жемчужину. Также в Дилижане есть «Скрытый водопад» — тихое и живописное место для отдыха. Здесь мы проведём ночь.
Прогулка в Дилижанском национальном парке
Последний день полностью проведём на природе. Отправимся в пешую прогулку от озера Парз до озера Гош. Весь маршрут около 7 км. Насладимся свежим воздухом, тишиной лесов и красотой природы Армении.
Вечером вернёмся в Ереван, где и завершится наше путешествие.
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Что включено
- Проживание в Горисе и Дилижане
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Входные билеты на все объекты по программе
- Канатная дорога
- Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Проживание в Ереване (2 ночи)
- Обеды и ужины
- Повышение категории отеля
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Можно организовать в любые даты