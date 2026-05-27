Описание трансферПутешествуйте с комфортом из Еревана в Батуми на индивидуальном трансфере, созданном для удобной, спокойной и гибкой поездки. Ваш водитель встретит вас по указанному адресу в Ереване и доставит прямо к выбранному месту в Батуми. Формат «от двери до двери» позволит избежать лишних пересадок и дополнительных организационных вопросов. Во время поездки при необходимости можно делать короткие остановки для отдыха. По маршруту предусмотрены удобные санитарные остановки рядом с кафе, фудкортами и зонами сервиса, где можно перекусить, выпить кофе и немного отдохнуть в дороге. По желанию также можно организовать короткие фотостопы в живописных местах по пути, чтобы насладиться красивыми видами без значительного увеличения времени поездки. Маршрут организован таким образом, чтобы путешествие оставалось комфортным и неутомительным — остановки гибкие, но без лишних задержек. Этот индивидуальный трансфер позволяет путешествовать в собственном темпе, без групп и фиксированного расписания, что делает поездку между Арменией и Грузией максимально удобной и персонализированной. Важная информация: Это авторский тур для тех, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать дух древней Армении, погрузиться в её историю и культуру. Присоединяйтесь и откройте для себя секреты, которые веками хранились в каменных стенах и священных ритуалах! Давайте вместе отправимся в это удивительное приключение!
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер в одну сторону из Еревана в Батуми
- Встреча по вашему адресу в Ереване
- Доставка по указанному адресу в Батуми
- Профессиональный водитель
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Гибкие короткие остановки для отдыха по дороге
- Возможность фотостопов в красивых местах
- Бутилированная вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча по вашему адресу в Ереване
Завершение: Доставка по указанному адресу в Батуми
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
