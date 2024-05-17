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10%
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от €150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ООльга21 февраля 2024Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
- ЕЕлизавета7 января 2024Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
- ЛЛюсик9 мая 2023Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Однодневные»
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