Путешествие в Гюмри будет интересно любым по возрасту и социальному статусу туристам, ведь этот город является культурной столицей страны. Издревле здесь находилось большое количество ремесленников, славившихся своим мастерством. Среди интересных экскурсий в Гюмри можно отметить посещение площадей, фонтанов, осмотр архитектурных композиций, храмов, галерей.
Также стоит посмотреть Чёрную крепость, музеи, парки, исторические скверы. Такие экскурсионные туры можно найти в каталоге нашей компании. Когда будете заказывать на сайте экскурсию по городу, обязательно дополнительно запланируйте посещение монастыря Гегард, Талинского собора и Еревана
Местные экскурсоводы
Купить экскурсию или забронировать услуги гида (экскурсовода) можно в нашей компании по приемлемой цене. Стоимость будет зависеть от количества человек в группе, характера и длительности экскурсионного тура. Все индивидуальные или групповые обзорные туры на весь день можно заказать на русском языке.
Это гастрономические или стандартные туристические выездные маршруты, посетить которые можно на машине, на автобусе. Активный отдых включает в себя осмотр достопримечательностей, старинной архитектуры, посещение специализированных фабрик/заводов, понравившихся мастер-классов, вечерние винные туры
Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
Посетили Дилижан и озеро Севан. Великолепная природа, архитектура, захватывает дух… Ездили с водителем Нориком. Замечательный, душевный человек!!! Угощал нас национальным лепешками, никуда не торопил, очень интересный собеседник. Рекомендую
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и подробностями. Рассказывает с душой и большой любовью к своему городу, отвечает на все вопросы туристов, помогает сориентироваться по интересным местам. Мы остались очень довольны!
Элиза рассказывала об истории интересных мест Гюмри: Черная крепость, храмы, улицы, купальня, - и о традициях армян, об истории своей семьи. Зашли в музей сестер Асламазян. Поели вкусных пончиков. Было очень интересно, спасибо!
Было очень круто. Поднялись на гору, маршрут был очень простым, не выматывающим. Вид просто потрясающий, кофе, сваренный на вершине, ощущается читать дальшеуменьшить
как нечто совершенно волшебное. После спуска заехали в курортный Дилижан и прогулялись по основным улицам. Сама поездка как до горы, так и в саму гору была очень комфортабельной. Ованес приветливый и веселый, интересно рассказывает. Спасибо большое!
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Всего 567 отзывов в Гюмри
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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри
Самые популярные экскурсии в Гюмри
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Сейчас в Гюмри можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 7 до 320 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Крупный армянский город, переживший различные политические режимы, эпохальные исторические события и землетрясения, приглашает туристов приобщиться к его культуре и самобытности. Сюда можно приехать с детьми для осмотра пейзажей, переносящих в прошлое узких улиц и переулков. Кроме достопримечательностей Гюмри, стоит посмотреть на местные рынки и попробовать вкусную армянскую еду. Забронировать экскурсию в Армению в 2026 году и подобрать подходящую дату можно здесь, на сайте