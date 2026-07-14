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Экскурсии в Гюмри

Найдено 35 экскурсий в Гюмри, цены от €7, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Неожиданный Гюмри
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Гюмри вчера и сегодня
Пешая
3 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Гюмри вчера и сегодня
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €81€90 за всё до 9 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Пешая
2.5 часа
-
30%
110 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €49€70 за всё до 12 чел.
Русский след в Гюмри
Пешая
2.5 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
Вечернее знакомство с Гюмри
Пешая
2 часа
28 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечернее знакомство с Гюмри
Познакомиться с культурной столицей Армении и увидеть ее самые интересные места
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
На машине
3 часа
-
20%
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Природа, история и духовная энергетика - в путешествии из Гюмри
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €64€80 за всё до 4 чел.
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от €193 за всё до 3 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €35 за человека
Гюмри в прошлом и настоящем
Пешая
3 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Гюмри в прошлом и настоящем
Исследовать город с гидом-историком, послушать анекдоты и познакомиться с местным папой Карло
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 авг в 12:00
€25 за человека
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Пешая
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €105 за человека
Водопад Трчкан: поход и пикник
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Водопад Трчкан: поход и пикник
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за человека
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Волшебный Лори: горы, пещеры и старинные монастыри
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебный Лори: горы, пещеры и старинные монастыри
Путешествие в Лори обещает удивительные открытия: древние монастыри, пещеры и музей братьев Микоян. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €200 за всё до 2 чел.
Гюмри - северная столица Армении
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гюмри - северная столица Армении
Индивидуальная экскурсия по Гюмри: откройте тайны древних монастырей и магических камней, прогуляйтесь по улочкам из черного туфа
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €175 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
На машине
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€135 за человека
Гюмри царской эпохи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Гюмри царской эпохи
Познакомиться с архитектурой, историей и живой городской средой культурной столицы Армении
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €35 за человека
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри
Доехать из аэропорта до центра города, погулять по нему и отправиться в столицу страны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
Трансфер из Гюмри в Дилижан и на Севан
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Гюмри в Дилижан и на Севан
Быстро и с комфортом добраться до достопримечательностей и обратно
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €120 за всё до 2 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Пешая
Конные прогулки
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Сарцапата. Восхождение на гору Димац, водопад Шахот и конная прогулка по зелёным лугам ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €210 за человека
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Пеший авторский тур по Гюмри
Пешая
3 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший авторский тур по Гюмри
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$35 за человека
Гюмри - город с характером и душа армянского севера
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Гюмри - город с характером и душа армянского севера
Понять феномен гюмрийского юмора, секреты купеческого Александрополя и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €30 за человека
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к водопаду Трчкан. Зимние пейзажи, комфортабельный джип и душевные разговоры ждут вас на этом маршруте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Гюмри: тысячи историй о старом городе
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Гюмри: тысячи историй о старом городе
Погрузитесь в атмосферу Гюмри и узнайте о его богатой истории. Посетите старинные особняки, театры и мастерские, ощутите дух прошлого
Начало: У вокзала или на центральной площади Вардананц
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €80 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Гюмри
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Знакомьтесь, Гюмри
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 2 чел.
В Гюмри с армянским вином
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Гюмри с армянским вином
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Музей хлеба и святые места Ширака - из Гюмри
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей хлеба и святые места Ширака - из Гюмри
Увидеть древние монастыри, услышать местные легенды и попробовать ремесленный хлеб
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Город в деталях - старые кварталы, истории, вкусы
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
от €45 за человека

Что посмотреть в Гюмри на экскурсиях?

Путешествие в Гюмри будет интересно любым по возрасту и социальному статусу туристам, ведь этот город является культурной столицей страны. Издревле здесь находилось большое количество ремесленников, славившихся своим мастерством. Среди интересных экскурсий в Гюмри можно отметить посещение площадей, фонтанов, осмотр архитектурных композиций, храмов, галерей. Также стоит посмотреть Чёрную крепость, музеи, парки, исторические скверы. Такие экскурсионные туры можно найти в каталоге нашей компании. Когда будете заказывать на сайте экскурсию по городу, обязательно дополнительно запланируйте посещение монастыря Гегард, Талинского собора и Еревана

Местные экскурсоводы

Купить экскурсию или забронировать услуги гида (экскурсовода) можно в нашей компании по приемлемой цене. Стоимость будет зависеть от количества человек в группе, характера и длительности экскурсионного тура. Все индивидуальные или групповые обзорные туры на весь день можно заказать на русском языке. Это гастрономические или стандартные туристические выездные маршруты, посетить которые можно на машине, на автобусе. Активный отдых включает в себя осмотр достопримечательностей, старинной архитектуры, посещение специализированных фабрик/заводов, понравившихся мастер-классов, вечерние винные туры

Последние отзывы на экскурсии

Н
Неожиданный Гюмри
Дата посещения: 13 июл 2026
Очень интересная экскурсия, идеально подходит для первого знакомства с городом. Ирина - очень эрудированная, хорошо знает историю города и Армении. Искренне рекомендую
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И
Гюмри царской эпохи
Дата посещения: 16 июн 2026
Очень понравилась экскурсия. Артур с большой любовью рассказывал о городе, исторических событиях, архитектуре, людях не перегружая датами и сухими фактами.
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Даже мои дети подростки были увлечены рассказом. И не смотря на длительность экскурсии нам было очень интересно. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать знакомым эту экскурсию!

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О
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Дата посещения: 9 мая 2025
Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
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М
Неожиданный Гюмри
Все было великолепно! У меня был день на знакомство Гюмри, и за 4 часа прогулки максимально погрузилась в атмосферу города,
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погуляли по городу, пообщались с художниками, рассматривали архитектуру. Рекомендую Ирину, с большой любовью и трепетом расскажет о городе и познакомит с горожанами😌

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Н
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
Посетили Дилижан и озеро Севан. Великолепная природа, архитектура, захватывает дух… Ездили с водителем Нориком. Замечательный, душевный человек!!! Угощал нас национальным лепешками, никуда не торопил, очень интересный собеседник. Рекомендую
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М
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Приятная экскурсия по красивым местам Гюмри с интересными рассказами и остроумными шутками. Рекомендую для знакомства с городом.
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Алина
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
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П
Гюмри вчера и сегодня
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и подробностями. Рассказывает с душой и большой любовью к своему городу, отвечает на все вопросы туристов, помогает сориентироваться по интересным местам. Мы остались очень довольны!
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и
Добрый день. Очень понравилась эта экскурсия с гидом Ириной. Очень доходчиво рассказывает, с интересными фактами и
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Н
Гюмри: тысячи историй о старом городе
Элиза рассказывала об истории интересных мест Гюмри: Черная крепость, храмы, улицы, купальня, - и о традициях армян, об истории своей семьи. Зашли в музей сестер Асламазян. Поели вкусных пончиков. Было очень интересно, спасибо!
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Н
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Было очень круто. Поднялись на гору, маршрут был очень простым, не выматывающим. Вид просто потрясающий, кофе, сваренный на вершине, ощущается
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как нечто совершенно волшебное. После спуска заехали в курортный Дилижан и прогулялись по основным улицам.
Сама поездка как до горы, так и в саму гору была очень комфортабельной. Ованес приветливый и веселый, интересно рассказывает. Спасибо большое!

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Всего 567 отзывов в Гюмри

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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри

Самые популярные экскурсии в Гюмри
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Неожиданный Гюмри;
  2. Гюмри вчера и сегодня;
  3. Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора;
  4. Русский след в Гюмри;
  5. Вечернее знакомство с Гюмри.
Что посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Черная крепость;
  2. Мать-Армения;
  3. Талинский собор;
  4. Монастырь Мармашен;
  5. Дилижан;
  6. Озеро Севан;
  7. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в августе 2026
Сейчас в Гюмри можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 7 до 320 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Крупный армянский город, переживший различные политические режимы, эпохальные исторические события и землетрясения, приглашает туристов приобщиться к его культуре и самобытности. Сюда можно приехать с детьми для осмотра пейзажей, переносящих в прошлое узких улиц и переулков. Кроме достопримечательностей Гюмри, стоит посмотреть на местные рынки и попробовать вкусную армянскую еду. Забронировать экскурсию в Армению в 2026 году и подобрать подходящую дату можно здесь, на сайте