Все экскурсии в Гюмри
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гюмри – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от €18. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гюмри почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Армении на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€50
за 1 чел.
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Кулинарный мастер-класс и насыщенная обзорная прогулка со знатоком города
2ч
€19
за 1 чел.
Вечерняя прогулка по Гюмри
Познакомиться с культурной столицей Армении и увидеть ее самые интересные места
в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€50
за 1 чел.
Тысяча и одна история Гюмри
Александрополь-Ленинакан-Гюмри: три лика одного города на душевной прогулке по атмосферным улочкам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€140
за 1-5 чел.
Из Гюмри — в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
Впечатлиться горными и озерными пейзажами и оценить архитектуру древних монастырей
Индивидуальная экскурсия
6ч
€110
за 1-4 чел.
Гюмри — северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
5ч
€40
за 1 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
ежедневно в 11:00
12ч
€120
за 1 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день!
Посетить главные музеи города, погулять по его тысячелетним улицам и попробовать местную кухню
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
70€39
за 1-50 чел.
Знакомьтесь, Гюмри!
Главные достопримечательности старинного города и рассказы о местной жизни на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
240€168
за 1-10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
Погулять по старинным городам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
Индивидуальная экскурсия
3ч
€18
за 1 чел.
Гюмри вчера и сегодня
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
10ч
€170
за 1-6 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Последние отзывы «Экскурсии Гюмри»
- ДДмитрий15 октября 2021Экскурсия прошла на отлично, знание и любовь к городу нашим замечательным гидом, сделало нашу экскурсию незабываемой
- AAnna11 октября 2021Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Ованес моментально погружает в историю города интереснейшими историями и фактами. В конце экскурсии только пожалели, что приезжали всего на день и не могли посетить еще одну экскурсию гида)
- ТТатьяна11 октября 2021Я - индивидуальный путешественник. Провела с Ованесом в Гюмри около 7 часов! Почти весь день! Это пожалуй лучший мой гид, из всех кому оставляла тут заказы! За эти деньги вы реально узнаете город и Армению в целом, готовите национальное блюдо в стильной светлой кулинарной студии и потом поглощаете его (Ованес, спасибо за шикарный домашний сок. ))))! Ованес показал Гюмри с трех сторон: Старый город - Александрополь, советское прошлое - Ленинакан и современный Гюмри. В течение экскурсии было несколько сюрпризов (не пишу какие, а то интриги не будет))) Очень живо интересно рассказывает, отвечает на все вопросы)) И просто поговорить тоже очень приятно)) И после экскурсии, в другие дни, Ованес был на связи по телефону и подсказывал куда лучше сходить и т. д. В общем я в восторге от Гюмри и от Армении в целом. И это в том числе ваша заслуга, Ованес! Большое спасибо! Творческих вам успехов желаю, доброжелательных клиентов и хорошего настроения!
- ЕЕвгения11 октября 2021Очень рекомендую экскурсию с Ованесом. Мне особенно понравилось: 1. На кулинарном мастер классе мы приготовили блюдо из лаваша, которое можно легко воспроизвести дома. Этим и планируем заняться, когда вернёмся из отпуска 2. Во время экскурсии Ованес концентрировался на том, какой город сейчас, чем он живет. Не было утомительных истерических справок и баек для туристов 3. Ованес очень отзывчивый: подсказал, что можно ещё посмотреть, помог организовать трансфер из аэропорта
- ДДмитрий6 октября 2021К сожалению у Оганеса случился форс-мажор и, под предлогом отмены аренды места для кулинарии, нас передали другому гиду - Александру. С Александром мы провели почти 5 часов в интересных историях о городе, людях и кухне.
- Отзыв на: Русский след в ГюмриMMaria2 сентября 2021Отличная экскурсия. Увлекательный маршрут. Не только побывали в основных культурных точках города, но и смогли увидеть его спрятанные нетуристические, но не менее интересные места. Оганес прекрасно разбирается в истории города. Рассказывает подробно и интересно, отвечает на все вопросы. Во всех рассказах чувствуется любовь и интерес к своему городу, получили ясную картину его основания и существования. Гид помогал в решении всех вопросов и сложностей, которые у нас возникли, советовал, был на связи. Кроме того, вместо заявленных 5ти, гуляли целых 7 часов. Настоятельно рекомендую.
- Отзыв на: Гюмри — северная столица АрменииFFrolov26 июля 2021Если хотите провести интересно Вам сюда. Мы брали экскурсию в Гюмри, Ваграм отличный гид и водитель. Рассказал много интересного не только о местах, которые мы посетили, но и о самой жизни в Армении. Спасибо за советы и хорошо проведённый день.
- ККсения4 июля 2021Ованес - жемчужина среди гидов. Много путешествую и в каждой стране беру по несколько экскурсий у разных гидов, и спецы такого высокого уровня встречаются не чаще, чем один из пяти. Гид - не тот человек, который засыпет вас датами, именами, а вам нужно будет постоянно напрягать внимание, чтобы не потерять нить разговора. Гид - это почти артист, который ведёт с вами диалог эмоционально, насыщенно, при этом очень продуманно. Ованес каждый факт подаёт в обрамлении увлекательной истории. И это не просто байки, а иллюстрации, которые помогут понять причинно-следственные связи событий и схватить культурный код Армении в разные периоды истории. Мы бронировали сразу две экскурсии у Ованеса и даже этого нам показалось мало. Гюмри оказался куда колоритнее Еревана, а Ованес отвечал на наши вопросы глубже и информативнее, чем гиды в других городах Армении. Планируйте задержаться в Гюмри подольше, не пожалеете. Если мы и запланируем ещё раз поездку в Армению, то это будет Гюмри и только благодаря Ованесу.
- Отзыв на: Гюмри — северная столица АрменииЕЕлена9 июня 2021Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный рассказчик, уверенный водитель, очень любит свою страну. За один день узнали много интересного, посетили много очень красивых мест. В Ереван приехали уже поздно вечером. Экскурсия получилась просто замечательная. Огромное спасибо Норику. Елена, Марина
- Отзыв на: Русский след в ГюмриГГерман16 мая 2021Прекрасная экскурсия, радушный и грамотный гид, который не только безгранично любит свой родной город Гюмри, но и постоянно обновляет свои знания, которыми делится с гостями. Получил огромное удовольствие от его работы.