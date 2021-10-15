Отзыв на: Тысяча и одна история Гюмри Д Дмитрий 5 Экскурсия прошла на отлично, знание и любовь к городу нашим замечательным гидом, сделало нашу экскурсию незабываемой

Отзыв на: Тысяча и одна история Гюмри A Anna 5 Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Ованес моментально погружает в историю города интереснейшими историями и фактами. В конце экскурсии только пожалели, что приезжали всего на день и не могли посетить еще одну экскурсию гида)

Отзыв на: Знакомство с Гюмри: от истории до кухни! Т Татьяна 5 Я - индивидуальный путешественник. Провела с Ованесом в Гюмри около 7 часов! Почти весь день! Это пожалуй лучший мой гид, из всех кому оставляла тут заказы! За эти деньги вы реально узнаете город и Армению в целом, готовите национальное блюдо в стильной светлой кулинарной студии и потом поглощаете его (Ованес, спасибо за шикарный домашний сок. ))))! Ованес показал Гюмри с трех сторон: Старый город - Александрополь, советское прошлое - Ленинакан и современный Гюмри. В течение экскурсии было несколько сюрпризов (не пишу какие, а то интриги не будет))) Очень живо интересно рассказывает, отвечает на все вопросы)) И просто поговорить тоже очень приятно)) И после экскурсии, в другие дни, Ованес был на связи по телефону и подсказывал куда лучше сходить и т. д. В общем я в восторге от Гюмри и от Армении в целом. И это в том числе ваша заслуга, Ованес! Большое спасибо! Творческих вам успехов желаю, доброжелательных клиентов и хорошего настроения!

Отзыв на: Знакомство с Гюмри: от истории до кухни! Е Евгения 5 Очень рекомендую экскурсию с Ованесом. Мне особенно понравилось: 1. На кулинарном мастер классе мы приготовили блюдо из лаваша, которое можно легко воспроизвести дома. Этим и планируем заняться, когда вернёмся из отпуска 2. Во время экскурсии Ованес концентрировался на том, какой город сейчас, чем он живет. Не было утомительных истерических справок и баек для туристов 3. Ованес очень отзывчивый: подсказал, что можно ещё посмотреть, помог организовать трансфер из аэропорта

Отзыв на: Знакомство с Гюмри: от истории до кухни! Д Дмитрий 5 К сожалению у Оганеса случился форс-мажор и, под предлогом отмены аренды места для кулинарии, нас передали другому гиду - Александру. С Александром мы провели почти 5 часов в интересных историях о городе, людях и кухне.

Отзыв на: Русский след в Гюмри M Maria 5 Отличная экскурсия. Увлекательный маршрут. Не только побывали в основных культурных точках города, но и смогли увидеть его спрятанные нетуристические, но не менее интересные места. Оганес прекрасно разбирается в истории города. Рассказывает подробно и интересно, отвечает на все вопросы. Во всех рассказах чувствуется любовь и интерес к своему городу, получили ясную картину его основания и существования. Гид помогал в решении всех вопросов и сложностей, которые у нас возникли, советовал, был на связи. Кроме того, вместо заявленных 5ти, гуляли целых 7 часов. Настоятельно рекомендую.

Отзыв на: Гюмри — северная столица Армении F Frolov 5 Если хотите провести интересно Вам сюда. Мы брали экскурсию в Гюмри, Ваграм отличный гид и водитель. Рассказал много интересного не только о местах, которые мы посетили, но и о самой жизни в Армении. Спасибо за советы и хорошо проведённый день.

Отзыв на: Тысяча и одна история Гюмри К Ксения 5 Ованес - жемчужина среди гидов. Много путешествую и в каждой стране беру по несколько экскурсий у разных гидов, и спецы такого высокого уровня встречаются не чаще, чем один из пяти. Гид - не тот человек, который засыпет вас датами, именами, а вам нужно будет постоянно напрягать внимание, чтобы не потерять нить разговора. Гид - это почти артист, который ведёт с вами диалог эмоционально, насыщенно, при этом очень продуманно. Ованес каждый факт подаёт в обрамлении увлекательной истории. И это не просто байки, а иллюстрации, которые помогут понять причинно-следственные связи событий и схватить культурный код Армении в разные периоды истории. Мы бронировали сразу две экскурсии у Ованеса и даже этого нам показалось мало. Гюмри оказался куда колоритнее Еревана, а Ованес отвечал на наши вопросы глубже и информативнее, чем гиды в других городах Армении. Планируйте задержаться в Гюмри подольше, не пожалеете. Если мы и запланируем ещё раз поездку в Армению, то это будет Гюмри и только благодаря Ованесу.

Отзыв на: Гюмри — северная столица Армении Е Елена 5 Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный рассказчик, уверенный водитель, очень любит свою страну. За один день узнали много интересного, посетили много очень красивых мест. В Ереван приехали уже поздно вечером. Экскурсия получилась просто замечательная. Огромное спасибо Норику. Елена, Марина