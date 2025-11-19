Вы познакомитесь со знаковыми местами, увидите старинные храмы, окажетесь в национальном парке Дилижан и побываете на Севане.
Трансфер не предполагает экскурсионного сопровождения, но с вами будет знающий водитель, с которым можно обсудить историю, культуру и современную жизнь страны. Мы снизили стоимость до минимума, но сохранили высокий уровень сервиса.
Описание трансфер
Дилижан — курортный уголок Армении с живописной природой и мягким климатом. Мы раскроем, как на его развитие повлиял писатель Мхитар Гош и какие ещё известные личности здесь жили.
Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Яркий пример гармонии природы и архитектуры.
Озеро Севан, окружённое зелёными горами, впечатлит вас кристально чистой водой. Вы заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum, Toyota Alphard, Honda Odyssey, Toyota Camry, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек). Есть детские кресла
- Отдельно оплачивается обед — по желанию
- Дорога в одну сторону занимает около 2 ч, в каждой локации у вас будет 30 мин
- С вами будет один из водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Гюмри
Провели экскурсии для 8059 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Входит в следующие категории Гюмри
