Вы познакомитесь со знаковыми местами, увидите старинные храмы, окажетесь в национальном парке Дилижан и побываете на Севане. Трансфер не предполагает экскурсионного сопровождения, но с вами будет знающий водитель, с которым можно обсудить историю, культуру и современную жизнь страны. Мы снизили стоимость до минимума, но сохранили высокий уровень сервиса.

Описание трансфер

Дилижан — курортный уголок Армении с живописной природой и мягким климатом. Мы раскроем, как на его развитие повлиял писатель Мхитар Гош и какие ещё известные личности здесь жили.

Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Яркий пример гармонии природы и архитектуры.

Озеро Севан, окружённое зелёными горами, впечатлит вас кристально чистой водой. Вы заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.

Организационные детали