Прилетев в Гюмри, путешественники могут насладиться комфортным трансфером до Еревана с обзорной прогулкой по городу.Профессиональный водитель встретит гостей в зале прилета и доставит в центр Гюмри, где они увидят такие

достопримечательности, как Площадь Вардананц, церкви Семи ран и Сурб Аменапркич, а также монумент «Мать-Армения». После этого их ждет удобная поездка в Ереван на одном из автомобилей Kia Optima, BMW или Honda Odyssey. Прогулка по Гюмри займет около 2-2,5 часов, предоставляя возможность насладиться атмосферой города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Гюмри

Арман Ваш представитель в Гюмри

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание трансфер

Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, на комфортабельном автомобиле довезёт до города и покажет его главные места. Среди них:

Площадь Вардананц

Церкви Семи ран и Сурб Аменапркич

Монумент «Мать-Армения»

Чёрная крепость 19 века

Памятник Мушурбе

Драматический театр

После осмотра Гюмри вас ждёт трансфер в Ереван.

Организационные детали