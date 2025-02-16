Прилетев в Гюмри, путешественники могут насладиться комфортным трансфером до Еревана с обзорной прогулкой по городу.
Профессиональный водитель встретит гостей в зале прилета и доставит в центр Гюмри, где они увидят такие
Профессиональный водитель встретит гостей в зале прилета и доставит в центр Гюмри, где они увидят такие
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗺️ Обзорная прогулка по Гюмри
- 👨✈️ Профессиональный водитель
- ⏱️ Удобное время отправления
- 🏙️ Знакомство с культурой Гюмри
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Вардананц
- Церковь Семи ран
- Церковь Сурб Аменапркич
- Монумент «Мать-Армения»
- Чёрная крепость
- Памятник Мушурбе
- Драматический театр
Описание трансфер
Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, на комфортабельном автомобиле довезёт до города и покажет его главные места. Среди них:
- Площадь Вардананц
- Церкви Семи ран и Сурб Аменапркич
- Монумент «Мать-Армения»
- Чёрная крепость 19 века
- Памятник Мушурбе
- Драматический театр
После осмотра Гюмри вас ждёт трансфер в Ереван.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных авто Kia Optima, BMW или Honda Odyssey
- Продолжительности прогулки по Гюмри — 2-2,5 часа
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды (не гид). Осмотр Гюмри не предполагает исторических рассказов
- По запросу возможно: провести трансфер для большего количества гостей на минивэнах, организовать трансфер в обратную сторону или между другими городами. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Гюмри
Добро пожаловать в солнечную Армению! Меня зовут Арман. Наша команда единомышленников любит свою страну и делает всё, чтобы влюбить в неё гостей. Уже более 15 лет наши профессиональные гиды проводят экскурсии на русском и английском языках. Мы покажем вам свою родину во всей красе. Ждём вас!Задать вопрос
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