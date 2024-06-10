1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
«• трансфер, • услуги профессионального гида, • фотосъемка»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
«• трансфер, • услуги профессионального гида»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$16.86 за человека
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
«• трансфер, • вода, • wi-fi, • услуги гида»
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Трансфер»
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