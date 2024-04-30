1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри: история, культура и искусство
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Гюмри в сопровождении опытного гида и режиссера
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за человека
скидка
40%
Мини-группа
3 часа
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: на площади Вардананц
25€15 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северная столица - Гюмри: Путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: откройте для себя его историю, культуру и традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€5 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 апреля 2024Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
- ЮЮлия23 апреля 2024Замечательная была экскурсия! Гид Армен вместо 2 часовой экскурсии провел 6 часов! Все было очень круто, информативно, весело! Очень много
- ЛЛера5 апреля 2024Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
- ДДарья12 февраля 2024Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
- ММария6 января 2024Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
- ППетр8 ноября 2023Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
- ААлексей15 октября 2023Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Необычные»
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