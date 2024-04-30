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Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!