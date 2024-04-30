Необычные экскурсии по Гюмри

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Гюмри, цены от €5, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Пеший авторский тур по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри: история, культура и искусство
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Гюмри в сопровождении опытного гида и режиссера
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за человека
Неожиданный Гюмри
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: на площади Вардананц
2515 за человека
Пикник в снегах и прогулка на природе
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 95 за всё до 10 чел.
Прекрасный Гюмри и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
9 часов
Северная столица - Гюмри: Путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: откройте для себя его историю, культуру и традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Единственная в мире галерея картин из паутины
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
5 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Замечательная была экскурсия! Гид Армен вместо 2 часовой экскурсии провел 6 часов! Все было очень круто, информативно, весело! Очень много
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    мест Армен показал, которые сами бы не смогли найти, да и узнать о них! Да еще и подарки подарил! Замечательный гид! Подсказал, где можно вкусно поесть, отвел туда! Вообщем, экскурсия 🔥🔥🔥

  • Л
    Лера
    5 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
  • Д
    Дарья
    12 февраля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
  • М
    Мария
    6 января 2024
    Неожиданный Гюмри
    Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
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    и в историю города, и в традиции, и в современную культуру. В результате гуляли больше 3ч и получили разнообразные впечатления, познакомившись со многими художниками и знаковыми пространствами. Кроме ценности взгляда на город «изнутри» как местный житель, Ирина невероятно отзывчивый человек, который всегда вам поможет полезными советами, от отправки открытки до трансфера в другой город)

  • П
    Петр
    8 ноября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
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    Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!

  • А
    Алексей
    15 октября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Необычные»

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  4. Пикник в снегах и прогулка на природе
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  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
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