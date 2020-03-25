О коронавирусе в Австралии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австралии на сегодня 29 марта 2020: 3969 заражено, 16 умерло, 244 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Австралии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австралии на сегодня 29 марта 2020: 3969 заражено, 16 умерло, 244 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Австралии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Австралии за всё время 3969 +329 за 29 марта 2020 Выздоровели 244 Умерли 16 +2 Летальность 0.4% В критическом состоянии 23

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Австралии находится 0.58% (3969 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 23 из них в критическом состоянии, 16 умерло, 244 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3709 человек. Самого первого зараженного человека в Австралии выявили 24 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Австралии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Австралии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Австралии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 3969329 162 0.05% 244 ▲ 3709+327 28 мар 2020 3640497 141 0.03% 24450 ▲ 3382+446 27 мар 2020 3143333 13 — 19422 ▲ 2936+311 26 мар 2020 2810446 135 0.19% 17253 ▲ 2625+388 25 мар 2020 2364320 8 — 1194 ▲ 2237+316 24 мар 2020 2044362 81 0.05% 11527 ▲ 1921+334 23 мар 2020 1682133 7 — 88 ▲ 1587+133 22 мар 2020 1549478 7 — 8862 ▲ 1454+416 21 мар 2020 1071280 7 — 26 ▲ 1038+280 20 мар 2020 791110 71 0.13% 26 ▲ 758+109 19 мар 2020 681113 6 — 263 ▲ 649+110 18 мар 2020 568116 61 0.19% 23 ▲ 539+115 17 мар 2020 45275 52 0.47% 23 ▲ 424+73 16 мар 2020 37780 3 — 23 ▲ 351+80 15 мар 2020 29747 3 — 23 ▲ 271+47 14 мар 2020 25050 3 — 23 ▲ 224+50 13 мар 2020 20072 3 — 232 ▲ 174+70 11 мар 2020 12821 3 — 21 ▲ 104+21 10 мар 2020 10716 3 — 21 ▲ 83+16 9 мар 2020 9115 3 — 21 ▲ 67+15 8 мар 2020 7613 31 1.92% 21 ▲ 52+12 7 мар 2020 633 2 — 21 ▲ 40+3 6 мар 2020 605 2 — 21 ▲ 37+5 5 мар 2020 553 2 — 2110 ▼ 32-7 4 мар 2020 5213 21 2.56% 11 ▲ 39+12 3 мар 2020 399 1 — 11 ▲ 27+9 2 мар 2020 303 1 — 11 ▲ 18+3 1 мар 2020 272 11 6.67% 11 ▲ 15+1 29 фев 2020 2510 0 — 11 ▲ 14+10 21 фев 2020 15 0 — 111 ▼ 4-1 17 фев 2020 15 0 — 102 ▼ 5-2 13 фев 2020 15 0 — 86 ▼ 7-6 7 фев 2020 151 0 — 2 ▲ 13+1 6 фев 2020 141 0 — 2 ▲ 12+1 4 фев 2020 131 0 — 2 ▲ 11+1 1 фев 2020 123 0 — 2 ▲ 10+3 30 янв 2020 93 0 — 22 ▲ 7+1 29 янв 2020 61 0 — 0 ▲ 6+1 27 янв 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 26 янв 2020 44 0 — 0 ▲ 4+4 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Австралия Установлены «настоящие» виновники дефицита в магазинах во время коронавируса lenta В то время как простаивание в очередях за туалетной бумагой в магазинах во время эпидемии COVID-19 для некоторых людей имеет смысл, для других подобное поведение является неприемлемым, пишет в издании The Conversation аспирант Конор Винн из Университета Монаша (Австралия).

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