Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мельбурна

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Мельбурне на русском языке, цены от $279. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
«Проедете по Коллинз-стрит — самой европейской улице города»
Завтра в 08:00
9 мар в 08:30
$390 за всё до 4 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
«А ещё улица стрит-арта, парк «Фицрой», домик Кука и многое другое»
Завтра в 10:00
9 мар в 10:30
$279 за всё до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
«Коллинз-стрит — самая европейская улица Мельбурна»
8 мар в 09:00
10 мар в 09:00
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    13 февраля 2026
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась. Огромное количество полезной информации, а также замечательных локаций. Отдельное спасибо за помощь и ответы на вопросы уже после экскурсии
  • Л
    Лилия
    10 февраля 2026
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Наше путешествие по Австралии началось с Сиднея, затем мы посетили Голд Кост, Брисбен и Мельбурн. Везде у нас были экскурсии
    с гидами, но именно в Мельбурне нам повезло с гидом больше всего, тк им было Ольга. Экскурсия прошла на одном дыхании, посетили самые интересных места города, узнали массу интересной и полезной информации. Ольга очень общительная, вежливая, пунктуальная, интересный рассказчик и собеседник.
    Помимо экскурсионной программы нам было выдано много необходимых, для впервые приехавших в страну туристов, советов, таких, как, что привезти из Австралии, лучшие рестораны, лучшие локации к посещению, не вошедшие в экскурсионный маршрут. Были скинуты координаты нужных локаций и вообще на любой вопрос был дан своевременный ответ.
    Мы очень благодарны Ольге и уже посоветовали ее всем нашим друзьям и знакомым 👍! И вам всем рекомендуем!!!

  • С
    Сергей
    5 февраля 2026
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Мы провели чудесную экскурсию в компании с Ольгой! Ольга очень классно показала нам центр города, после экскурсии мы уже уверенно
    чувствовали себя в городе. Ольга знает не только историю города и хорошо ориентируется в вопросах о стране в целом, но и секретные места, где видно весь город или те его части, которые сами бы мы не нашли и ни один путеводитель бы не рассказал нам о них! После экскурсии Ольга порекомендовала нам, что посмотреть самостоятельно! Отдельного внимания заслуживает музей кино (все музеи в Мельбурне бесплатны для посещения)! Рекомендуем Ольгу для знакомства с Мельбурном как надежного проводника и просто приятного человека!

  • А
    Алексей
    22 января 2026
    Великолепный Мельбурн
    Оля, большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Вы наполнили наш день в Мельбурне прекрасными эмоциями!
  • E
    Ekaterina
    13 января 2026
    Великолепный Мельбурн
    Замечательная гид Ольга!! И удивительная и необычная экскурсия! Столько разных мест успели увидеть, столько историй услышать! Мы готовились к поездке
    еще и сами, читали отзывы и путеводители, но некоторых фактов и точек маршрута даже не попадалось!!
    Ольга сразу расположила к себе детей, даже дочь, которая утром еще не собиралась никуда идти и «мама, ты же знаешь, что я не люблю экскурсии», через 10 минут общения с Ольгой ходила за ней хвостиком и «моя самая любимая экскурсия!» Рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    17 декабря 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую погоду, прекрасно справилась с организационными вопросами, правильно построив программу. Спасибо Ольге за ее дружелюбие, компетентность, интеллигентность. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
    Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую
  • М
    Марина
    9 декабря 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые остались довольны, и дети
    - в восторге! Отлично продуманный маршрут, много интересных фактов о городе, о стране в целом. Большое спасибо за чудесно проверенное время вместе!

    - в восторге! Отлично продуманный маршрут, много интересных фактов о городе, о стране в целом. Большое спасибо за чудесно проверенное время вместе!
  • м
    мария
    4 ноября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
    Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
    Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
    Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
  • Д
    Денис
    28 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    ОЛ ГУД

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Великолепный Мельбурн;
  2. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае;
  3. По Мельбурну - пешком и на авто.
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в марте 2026
Сейчас в Мельбурне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 450. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мельбурна. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод