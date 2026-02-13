Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
«Проедете по Коллинз-стрит — самой европейской улице города»
Завтра в 08:00
9 мар в 08:30
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
«А ещё улица стрит-арта, парк «Фицрой», домик Кука и многое другое»
Завтра в 10:00
9 мар в 10:30
$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
«Коллинз-стрит — самая европейская улица Мельбурна»
8 мар в 09:00
10 мар в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
- ААндрей13 февраля 2026Экскурсия с Ольгой очень понравилась. Огромное количество полезной информации, а также замечательных локаций. Отдельное спасибо за помощь и ответы на вопросы уже после экскурсии
- ЛЛилия10 февраля 2026Наше путешествие по Австралии началось с Сиднея, затем мы посетили Голд Кост, Брисбен и Мельбурн. Везде у нас были экскурсии
- ССергей5 февраля 2026Мы провели чудесную экскурсию в компании с Ольгой! Ольга очень классно показала нам центр города, после экскурсии мы уже уверенно
- ААлексей22 января 2026Оля, большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Вы наполнили наш день в Мельбурне прекрасными эмоциями!
- EEkaterina13 января 2026Замечательная гид Ольга!! И удивительная и необычная экскурсия! Столько разных мест успели увидеть, столько историй услышать! Мы готовились к поездке
- ЛЛариса17 декабря 2025Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую погоду, прекрасно справилась с организационными вопросами, правильно построив программу. Спасибо Ольге за ее дружелюбие, компетентность, интеллигентность. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
- ММарина9 декабря 2025Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые остались довольны, и дети
- ммария4 ноября 2025Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
- ТТатьяна24 сентября 2025Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
- ДДенис28 августа 2025ОЛ ГУД
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мельбурна. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод