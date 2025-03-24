Познавательные экскурсии на природе в Мельбурне

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Мельбурне на русском языке, цены от $320, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
«Лондон Бридж — красивый природный мост, который недавно был разрушен»
23 мая в 08:00
26 мая в 08:00
$485 за всё до 4 чел.
Прочувствуйте Австралию
На машине
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прочувствуйте Австралию
Отправиться из Мельбурна на полуостров Морнингтон: к его винодельням, фермам и Парку диких животных
Начало: От вашего отеля
23 мая в 10:00
26 мая в 10:00
$333$350 за всё до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Исследовать загадочную Висячую скалу, побывать на винодельне и подняться на гору Македон
«Поднимемся на гору Македон вулканического происхождения»
23 мая в 10:00
26 мая в 10:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    24 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!
  • И
    Иван
    9 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать
    Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуреПрекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуреПрекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуреПрекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуреПрекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуреПрекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре
  • S
    Svetlana
    8 февраля 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным. Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё
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    и успели на вечерний рейс. Нереально приятно, когда о тебе так заботятся! Ольга очень интересный рассказчик, знает много фактов, которыми с удовольствием делилась с нами на протяжении нашего путешествия❤️ Очень рекомендую экскурсию с Ольгой по Большой Океанской Дороге! Спасибо большое за замечательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в мае 2025
Сейчас в Мельбурне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 485 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мельбурне (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 14 ⭐ отзывов, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль