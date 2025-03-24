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Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
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«Лондон Бридж — красивый природный мост, который недавно был разрушен»
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Индивидуальная
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Исследовать загадочную Висячую скалу, побывать на винодельне и подняться на гору Македон
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Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Природа и пейзажи»
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