читать дальше и успели на вечерний рейс. Нереально приятно, когда о тебе так заботятся! Ольга очень интересный рассказчик, знает много фактов, которыми с удовольствием делилась с нами на протяжении нашего путешествия❤️ Очень рекомендую экскурсию с Ольгой по Большой Океанской Дороге! Спасибо большое за замечательную экскурсию!

День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным. Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё