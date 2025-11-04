читать дальше

сразу расположила нас к себе – общение было легким, интересным, и буквально с первых минут возникла взаимная симпатия.



За 4 часа мы увидели и традиционные достопримечательности, и неожиданные уголки города, о которых редко пишут в путеводителях. Но главное – не только где мы побывали, а КАК нам обо всем рассказали!



Гид не просто описывала достопримечательности, а погружала нас в жизнь города и страны. Мы узнали о социальной системе Австралии, образовании, пенсионной системе, традициях и менталитете местных жителей. Все это делало экскурсию не просто познавательной, а действительно живой и увлекательной.



И что особенно приятно – мы совсем не устали! Маршрут был продуман так, что переходы/перрезды между локациями были комфортными, а небольшие паузы давали возможность спокойно насладиться красотой города.



Наш гид "продала" нам Мельбурн на 100%!