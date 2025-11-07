Мои заказы

Главные экскурсионные места в Мельбурне

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Мельбурне на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
  • м
    мария
    5 ноября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
  • О
    Олег
    27 сентября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Категорически рекомендую. Ольга прекрасный экскурсовод и человек, без нее мы бы увидели, наверное, десятую долю того, что увидели на экскурсии.
    Гид отлично рассказывает и может ответить на любые вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще про Австралию. Ну и сама дорога не зря называется Великой, тут потрясающе красиво.

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
    Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
    Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
  • М
    Мария
    9 сентября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Спасибо большое Ольге, очень рады знакомству! Идеальное путешествие: безопасно, надежно, комфортно и очень интересно. Узнали от Ольги много любопытных фактов
    и рассказов о дороге и Австралии в целом. Не каждый гид так подкован в знаниях. В поездке некогда было скучать, посмотрели все самые красивые места за один день. Тур очень насыщенный, впечатлений было много. Больше всего понравились виды на 12 апостолов и парк с животными, хотя все локации были прекрасны) Очень понравилось именно в августе, так как было немного туристов и смогли все спокойно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым и надеемся приехать ещё ✨

  • Д
    Денис
    28 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    ОЛ ГУД
  • И
    Игорь
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Все было замечательно.
    Очееень много информации!
  • А
    Александр
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Огромное спасибо.
    Ходили много, но не устали совсем.
    Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
    Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
  • В
    Василий
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Было интересно и познавательно
  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Экскурсия была крайне насыщенная.
    Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
    И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!
  • М
    Марина
    17 июля 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Ольга чудесный гид. Вся информация структурирована. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Маршрут составлен прекрасно. Мы не успевали устать от дороги. Очень насыщенно. Безумно красивые места для остановок. Кормление кенгуру и 12 апостолов запали в самое сердце.
  • О
    Оксана
    14 мая 2025
    Великолепный Мельбурн
    Ольга прекрасно презентовала нам Мельбурн и оставила самые лучшие воспоминания об этом незабываемом городе и о себе. Горячо рекомендую! Вы увидите главные достопримечательности и узнаете множество интереснейших фактов из богатой, уникальной истории Мельбурна. 🙏🏻❤️
  • А
    Анна
    14 мая 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия была замечательная!
  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
    свой маршрут. Также подкупает невозмутимая готовность помочь с ответами на все интересующие вопросы, как по теме экскурсии, так и по другим интересующим вокруг поездке по стране вопросам. Однозначно рекомендую, особенно для втягивания в изучение удивительного континента и самого Мельбурна.

  • Л
    Лариса
    24 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    17 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно!

    Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
    сразу расположила нас к себе – общение было легким, интересным, и буквально с первых минут возникла взаимная симпатия.

    За 4 часа мы увидели и традиционные достопримечательности, и неожиданные уголки города, о которых редко пишут в путеводителях. Но главное – не только где мы побывали, а КАК нам обо всем рассказали!

    Гид не просто описывала достопримечательности, а погружала нас в жизнь города и страны. Мы узнали о социальной системе Австралии, образовании, пенсионной системе, традициях и менталитете местных жителей. Все это делало экскурсию не просто познавательной, а действительно живой и увлекательной.

    И что особенно приятно – мы совсем не устали! Маршрут был продуман так, что переходы/перрезды между локациями были комфортными, а небольшие паузы давали возможность спокойно насладиться красотой города.

    Наш гид "продала" нам Мельбурн на 100%!

  • И
    Иван
    9 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Великолепный Мельбурн
    Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
  • S
    Svetlana
    8 февраля 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным.
    Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё
    и успели на вечерний рейс.
    Нереально приятно, когда о тебе так заботятся!
    Ольга очень интересный рассказчик, знает много фактов, которыми с удовольствием делилась с нами на протяжении нашего путешествия❤️
    Очень рекомендую экскурсию с Ольгой по Большой Океанской Дороге!
    Спасибо большое за замечательную экскурсию!

  • Я
    Яна
    22 января 2025
    Великолепный Мельбурн
    Благодарим Ольгу за потрясающую экскурсию по Мельбурну. Очень понравилось, что экскурсия была активная, мы успели посмотреть и побывать во всех
    читать дальше

    ярких местах города за один день. Ольга потрясающий гид, которая влюбляет в этот город. Обязательно вернемся в следующий раз на экскурсию по тихой океанской дороге. Рекомендуем от души проводить знакомство с Мельбурном и окрестностями именно с Ольгой!

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
  2. Путешествие по Великой океанской дороге
  3. Великолепный Мельбурн
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в декабре 2025
Сейчас в Мельбурне в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 599. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мельбурне (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 45 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль