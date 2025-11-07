Е Елена Путешествие по Великой океанской дороге Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.

м мария Великолепный Мельбурн Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!

О Олег Путешествие по Великой океанской дороге читать дальше Гид отлично рассказывает и может ответить на любые вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще про Австралию. Ну и сама дорога не зря называется Великой, тут потрясающе красиво. Категорически рекомендую. Ольга прекрасный экскурсовод и человек, без нее мы бы увидели, наверное, десятую долю того, что увидели на экскурсии.

Т Татьяна Великолепный Мельбурн Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.

Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.

Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.

М Мария Путешествие по Великой океанской дороге читать дальше и рассказов о дороге и Австралии в целом. Не каждый гид так подкован в знаниях. В поездке некогда было скучать, посмотрели все самые красивые места за один день. Тур очень насыщенный, впечатлений было много. Больше всего понравились виды на 12 апостолов и парк с животными, хотя все локации были прекрасны) Очень понравилось именно в августе, так как было немного туристов и смогли все спокойно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым и надеемся приехать ещё ✨ Спасибо большое Ольге, очень рады знакомству! Идеальное путешествие: безопасно, надежно, комфортно и очень интересно. Узнали от Ольги много любопытных фактов

Д Денис По Мельбурну пешком и на историческом трамвае ОЛ ГУД

И Игорь По Мельбурну пешком и на историческом трамвае Все было замечательно.

Очееень много информации!

А Александр По Мельбурну пешком и на историческом трамвае Огромное спасибо.

Ходили много, но не устали совсем.

Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.

Поездка на историческом трамвае понравилась очень.

В Василий По Мельбурну пешком и на историческом трамвае Было интересно и познавательно

Е Евгений По Мельбурну пешком и на историческом трамвае Экскурсия была крайне насыщенная.

Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.

И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!

М Марина Путешествие по Великой океанской дороге Ольга чудесный гид. Вся информация структурирована. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Маршрут составлен прекрасно. Мы не успевали устать от дороги. Очень насыщенно. Безумно красивые места для остановок. Кормление кенгуру и 12 апостолов запали в самое сердце.

О Оксана Великолепный Мельбурн Ольга прекрасно презентовала нам Мельбурн и оставила самые лучшие воспоминания об этом незабываемом городе и о себе. Горячо рекомендую! Вы увидите главные достопримечательности и узнаете множество интереснейших фактов из богатой, уникальной истории Мельбурна. 🙏🏻❤️

А Анна Великолепный Мельбурн Экскурсия была замечательная!

Д Дмитрий Великолепный Мельбурн читать дальше свой маршрут. Также подкупает невозмутимая готовность помочь с ответами на все интересующие вопросы, как по теме экскурсии, так и по другим интересующим вокруг поездке по стране вопросам. Однозначно рекомендую, особенно для втягивания в изучение удивительного континента и самого Мельбурна. Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в

Л Лариса Путешествие по Великой океанской дороге Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!

Ю Юрий Великолепный Мельбурн



Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид читать дальше сразу расположила нас к себе – общение было легким, интересным, и буквально с первых минут возникла взаимная симпатия.



За 4 часа мы увидели и традиционные достопримечательности, и неожиданные уголки города, о которых редко пишут в путеводителях. Но главное – не только где мы побывали, а КАК нам обо всем рассказали!



Гид не просто описывала достопримечательности, а погружала нас в жизнь города и страны. Мы узнали о социальной системе Австралии, образовании, пенсионной системе, традициях и менталитете местных жителей. Все это делало экскурсию не просто познавательной, а действительно живой и увлекательной.



И что особенно приятно – мы совсем не устали! Маршрут был продуман так, что переходы/перрезды между локациями были комфортными, а небольшие паузы давали возможность спокойно насладиться красотой города.



Наш гид "продала" нам Мельбурн на 100%! Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно!Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид

И Иван Путешествие по Великой океанской дороге Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать

Т Татьяна Великолепный Мельбурн Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊

S Svetlana Путешествие по Великой океанской дороге

Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё читать дальше и успели на вечерний рейс.

Нереально приятно, когда о тебе так заботятся!

Ольга очень интересный рассказчик, знает много фактов, которыми с удовольствием делилась с нами на протяжении нашего путешествия❤️

Очень рекомендую экскурсию с Ольгой по Большой Океанской Дороге!

Спасибо большое за замечательную экскурсию! День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным.Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё