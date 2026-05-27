Каждый вечер после дневных трудов малые пингвины дисциплинированно возвращаются в свои норки на пляже Саммерленд.
Понаблюдать за этим удивительным зрелищем люди съезжаются со всего мира — и оно того стоит! А ещё за день на острове мы встретим множество кенгуру и при желании заедем в парк диких животных, где их можно кормить и гладить.
Описание экскурсии
- Мы сделаем 6–7 остановок в живописных локациях острова — на смотровых площадках у океана, в заповедных уголках и на диких пляжах
- Понаблюдаем за кенгуру и валлаби в естественной среде
- Полюбуемся закатом на сёрф-пляже
- Станем свидетелями трогательного момента, когда тысячи пингвинов выходят из моря сразу после заката и шествуют к своим домикам
Я расскажу:
- о животных Австралии: их повадках и особенностях
- о том, как австралийцы заботятся о флоре и фауне заповедных территорий
По желанию заедем в парк диких животных, чтобы покормить и погладить кенгуру
Организационные детали
- Время начала экскурсии зависит от сезона: пингвины выходят из моря сразу после заката, поэтому летом экскурсия начинается значительно позже, чем зимой
- Перед началом Парада пингвинов сделаем перерыв на кофе или ужин (не входит в стоимость)
- Едем на комфортабельном седане. Детское кресло — по запросу
- Дорога из Мельбурна в одну сторону занимает ~2 ч, сам парад пингвинов — ~1 ч
Дополнительные расходы
- Билеты на Парад пингвинов вам нужно купить самостоятельно и обязательно заранее (часто их выкупают задолго до определённой даты) — ~$25 за чел. Напишите, если понадобится помощь с организацией покупки
- Билет в парк диких животных Австралии — ~$25 за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 240 туристов
Австралия была моей мечтой ещё с юности, но путь к ней оказался необычным — сначала жизнь подарила мне девять удивительных лет в Новой Зеландии. Там я несколько лет работала в сфере
