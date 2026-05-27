Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна)

Исследовать заповедный остров и познакомиться с его дикой природой
Каждый вечер после дневных трудов малые пингвины дисциплинированно возвращаются в свои норки на пляже Саммерленд.

Понаблюдать за этим удивительным зрелищем люди съезжаются со всего мира — и оно того стоит! А ещё за день на острове мы встретим множество кенгуру и при желании заедем в парк диких животных, где их можно кормить и гладить.
Описание экскурсии

  • Мы сделаем 6–7 остановок в живописных локациях острова — на смотровых площадках у океана, в заповедных уголках и на диких пляжах
  • Понаблюдаем за кенгуру и валлаби в естественной среде
  • Полюбуемся закатом на сёрф-пляже
  • Станем свидетелями трогательного момента, когда тысячи пингвинов выходят из моря сразу после заката и шествуют к своим домикам

Я расскажу:

  • о животных Австралии: их повадках и особенностях
  • о том, как австралийцы заботятся о флоре и фауне заповедных территорий

По желанию заедем в парк диких животных, чтобы покормить и погладить кенгуру

Организационные детали

  • Время начала экскурсии зависит от сезона: пингвины выходят из моря сразу после заката, поэтому летом экскурсия начинается значительно позже, чем зимой
  • Перед началом Парада пингвинов сделаем перерыв на кофе или ужин (не входит в стоимость)
  • Едем на комфортабельном седане. Детское кресло — по запросу
  • Дорога из Мельбурна в одну сторону занимает ~2 ч, сам парад пингвинов — ~1 ч

Дополнительные расходы

  • Билеты на Парад пингвинов вам нужно купить самостоятельно и обязательно заранее (часто их выкупают задолго до определённой даты) — ~$25 за чел. Напишите, если понадобится помощь с организацией покупки
  • Билет в парк диких животных Австралии — ~$25 за чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 240 туристов
Австралия была моей мечтой ещё с юности, но путь к ней оказался необычным — сначала жизнь подарила мне девять удивительных лет в Новой Зеландии. Там я несколько лет работала в сфере
образования, а позже стала гидом и поняла, как сильно люблю делиться с людьми атмосферой страны, её историями и самыми красивыми местами. В 2021 году мы с семьёй переехали в Мельбурн — город, который невозможно узнать до конца. Здесь гармонично сочетаются океан, искусство, гастрономия, природа и особая энергия жизни. И даже спустя годы я продолжаю открывать его для себя заново. Я очень люблю путешествовать по Австралии, побывала во всех штатах и всегда ищу необычные локации, интересные маршруты и места, которые хочется советовать друзьям. На моих экскурсиях вам будет легко, интересно и атмосферно. Буду рада показать вам Австралию глазами человека, который искренне влюблён в эту страну.

