Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

История города Халль связана с солью (халль — кельтское «соль»). Первые упоминания о городе встречаются в 1260 году. Уже тогда здесь разрабатывались соляные копи. В 1303 году Халль был объявлен городом. Столетием позже здесь был устроен монетный двор, а точнее монетная башня Мюнцентурм непосредственно в замке Хасегг. Город 🏙️ принадлежал к числу наиболее значительных торговых городов Европы. Приятно гулять 👣 в лабиринте готических зданий со ступенчатыми фронтонами, изящно украшенными эркерами и балконами, потайнами проходами и роскошными порталами.