Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по городу Халь

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Экскурсия по городу Халь
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €163 за человека

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Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
История города Халль связана с солью (халль — кельтское «соль»). Первые упоминания о городе встречаются в 1260 году. Уже тогда здесь разрабатывались соляные копи. В 1303 году Халль был объявлен городом. Столетием позже здесь был устроен монетный двор, а точнее монетная башня Мюнцентурм непосредственно в замке Хасегг. Город 🏙️ принадлежал к числу наиболее значительных торговых городов Европы. Приятно гулять 👣 в лабиринте готических зданий со ступенчатыми фронтонами, изящно украшенными эркерами и балконами, потайнами проходами и роскошными порталами.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина П.
Ирина П.
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