Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

Раттенберг известен тем, что это самый маленький городок в Австрии. В нем живет в настоящее время всего 434 человека. Живописные руины замка Раттенберг, были когда-то и домом и крепостью и тюрьмой, а сейчас служат кулисами летним театральным постановкам, что так популярны в Европе. Приехав в город 🏙️, Вы окажетесь в другом времени, настолько все здесь своеобразно и неизменно. Здесь сохранились еще дома 12 века. Приятно прогуляться 👣 по улицам города, где на каждом шагу можно открыть живописные места. Впрочем, следует учесть, что многие магазины в Раттенберге специализируются на товарах из стекла, которые здесь так красиво 🤩 и качественно выполнены, потому что здешние мастерские по обработке стекла имеют давние традиции: стеклянные изделия производят тут с 16 века. И вряд ли где-то еще можно купить что-нибудь подобное.