Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по городу Раттенберг

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Экскурсия по городу Раттенберг
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Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Раттенберг известен тем, что это самый маленький городок в Австрии. В нем живет в настоящее время всего 434 человека. Живописные руины замка Раттенберг, были когда-то и домом и крепостью и тюрьмой, а сейчас служат кулисами летним театральным постановкам, что так популярны в Европе. Приехав в город 🏙️, Вы окажетесь в другом времени, настолько все здесь своеобразно и неизменно. Здесь сохранились еще дома 12 века. Приятно прогуляться 👣 по улицам города, где на каждом шагу можно открыть живописные места. Впрочем, следует учесть, что многие магазины в Раттенберге специализируются на товарах из стекла, которые здесь так красиво 🤩 и качественно выполнены, потому что здешние мастерские по обработке стекла имеют давние традиции: стеклянные изделия производят тут с 16 века. И вряд ли где-то еще можно купить что-нибудь подобное.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг
Экскурсия по городу Раттенберг

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина П.
Ирина П.
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