Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

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Замок Амбрас

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим событиям и величественным залам замка Амбрас, который возник еще в 10 веке.

За время его существования хозяевами замка успели побывать баварские графы фон Андекс и династия Габсбургов, которые оставили после себя богатую коллекцию живописи и древних ценностей.

Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Зал оружия и Зал искусств, а также побываем в портретной галереи Габсбургов.
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Замок Амбрас
Замок Амбрас
Величественный замок 🏰 Амбрас возник в 10 веке. Первыми хозяевами замка были баварские графы фон Андекс. В 1133 году замок был разрушен. В 1566 году развалины были преобрзованы эрцгерцогом Фердинандом Вторым Габсбургом в импозантный замок, достойный красавицы Филиппины Вельзер, которая была невенчанной супругой эрцгерцога. Фердинанд оставил после себя уникальные вещи, ставшие основой современного музея. Богатая коллекция живописи включает в себя галерею портретов членов дома Габсбургов, владевших Амбрасом в 14 — 20 вв. Среди множества прекрасных полотен выделяются работы великих живописцев Рубенса, Веласкеса и Кранаха. Амбрас считается чудом европейской архитектуры. Сегодняшний посетитель может войти в любой зал, спуститься в подвалы, осмотреть башни и другие, когда-то стратегически важные постройки. В замке находится большая коллекция рыцарских доспехов и старинного оружия. Величина парка, окружающего замок, позволяет совершать уединенные прогулки, как делал это в свое время эрцгерцог.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас
Замок Амбрас

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Ирина П.
Ирина П.
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