Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

Величественный замок 🏰 Амбрас возник в 10 веке. Первыми хозяевами замка были баварские графы фон Андекс. В 1133 году замок был разрушен. В 1566 году развалины были преобрзованы эрцгерцогом Фердинандом Вторым Габсбургом в импозантный замок, достойный красавицы Филиппины Вельзер, которая была невенчанной супругой эрцгерцога. Фердинанд оставил после себя уникальные вещи, ставшие основой современного музея. Богатая коллекция живописи включает в себя галерею портретов членов дома Габсбургов, владевших Амбрасом в 14 — 20 вв. Среди множества прекрасных полотен выделяются работы великих живописцев Рубенса, Веласкеса и Кранаха. Амбрас считается чудом европейской архитектуры. Сегодняшний посетитель может войти в любой зал, спуститься в подвалы, осмотреть башни и другие, когда-то стратегически важные постройки. В замке находится большая коллекция рыцарских доспехов и старинного оружия. Величина парка, окружающего замок, позволяет совершать уединенные прогулки, как делал это в свое время эрцгерцог.