Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по городу Швац

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Швац – небольшой городок в Австрии, находится в землях Тироля.

Когда-то здесь собирали серебро, и на протяжении 120 лет он считался одним из главных городов по добыче этого драгоценного метала в мире.

Здесь делали медные пушки и серебряные монеты, город 🏙️ до сих пор сохранил свои древние реликвии.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по Швацу и посмотреть на его былое наследие, оставленное нам предками.
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Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Впервые город 🏙️ был упомянут в 930 году. В 1100 году здесь была воздвигнута крепость Фройндберг (Freundsberg) — родовой замок 🏰 рыцарей Фройндберг. Город знаменит благодаря своим серебряным и медным рудникам. Его называли «отцом всей горной промышленности». О былом богатстве города свидетельствует приходская церковь ⛪, построенная еще в средневековье и покрытая 14. 000 медных пластин. Это самая большая зальная церковь в Тироле, выполненная в позднеготическом стиле. В монастыре францисканцев можно увидеть старинные фрески начала 16 века. А в крепости Фройндберг сейчас находится краеведческий музей 🖼
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац
Экскурсия по городу Швац

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Ирина П.
Ирина П.
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