Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

Ирина П. – Гид из Инсбрука

Швац – небольшой городок в Австрии, находится в землях Тироля.



Когда-то здесь собирали серебро, и на протяжении 120 лет он считался одним из главных городов по добыче этого драгоценного метала в мире.



Здесь делали медные пушки и серебряные монеты, город 🏙️ до сих пор сохранил свои древние реликвии.



Я предлагаю вам прогуляться 👣 по Швацу и посмотреть на его былое наследие, оставленное нам предками.