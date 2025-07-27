Кулинарный мастер-класс в Вене: шницель, штрудель и вкус Австрии

Приготовьте культовые блюда австрийской кухни вместе с местной жительницей Леной в её уютной венской квартире.
Освойте семейные рецепты, передававшиеся из поколения в поколение, и насладитесь домашней атмосферой и изысканным вкусом.
Описание мастер-классаДобро пожаловать в венскую кухню Меня зовут Лена, я родилась и выросла в Вене. Любовь к кулинарии у нас в крови! Австрийская кухня вобрала в себя богатые традиции Австро-Венгерской империи, объединявшей Австрию, Богемию, Венгрию и Италию. На этом мастер-классе я поделюсь семейными рецептами, которые готовят в моей семье уже много поколений. Атмосфера старого Вены Наше кулинарное путешествие пройдёт в моей квартире в центре города. Это красочный дом, полный антиквариата и предметов современного искусства в здании в стиле бидермейер XIX века. Сначала мы поговорим об особенностях австрийской кухни, а затем вместе приступим к приготовлению блюд. Приготовим, попробуем, вдохновимся В зависимости от количества участников мы создадим 2–3 блюда: венский картофельный суп по рецепту моей бабушки, куриный шницель с огуречным и картофельным салатами, а на десерт — свежий яблочный штрудель. Каждый сможет поучаствовать и затем попробовать всё, что мы приготовим вместе. Важная информация:
- Что взять с собой: камеру, удобную одежду.
- Ограничения в питании не являются проблемой — пожалуйста, сообщите об этом заранее.
- Предварительные навыки готовки не требуются.
- Наденьте удобную одежду, подходящую для приготовления еды.
- Имейте в виду, что в большинстве венских квартир нет кондиционеров, и летом на кухне может быть жарко.
- Если возможно, возьмите контейнеры для остатков еды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все ингредиенты для приготовления
- Рецепты
Что не входит в цену
- Трансфер к месту проведения и обратно
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Neumanngasse 7, 1040 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
27 июл 2025
Нам очень понравилась наша хозяйка — доброжелательная, общительная и внимательная. Она делает процесс обучения простым и интересным, даже для тех, кто редко бывает на кухне, как наш дядя!
Ю
Юлия
18 мар 2025
Прекрасно! Это был мой первый опыт приготовления австрийских блюд, и он оказался действительно замечательным.
А
Арина
20 дек 2024
Очень приятная и уютная атмосфера. Место легко найти, а дом чудесный и гостеприимный.
