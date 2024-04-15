Е Елена Почувствовать себя венцем Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!

D Diana Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию Прекрасная экскурсия!!!

И Илья Почувствовать себя венцем Отличная экскурсия! Было очень интересно, нескучно и полезно! Огромное спасибо Лилее!

T Tanya Почувствовать себя венцем Все было четко, своевременно, интересно. Гид, Лилия, очень знающий, эрудированный человек, любящий свое дело. За два часа экскурсии она сумела многое вместить и показать. Обязательно рекомендую Лилию друзьям и знакомым.

Н Наталья Сказки Венского леса Интересная и информативная экскурсия. Комфортабельный транспорт. Валерий наш гид интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы.

М Мария Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!

В Вадим Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию читать дальше разные легенды, связанные с историей и современностью. Другими глазами посмотрели на некоторые обычные объекты. Хотим отметить высокие профессиональные качества Евгении: все четко, по существу, увлекательно, доброжелательно. На все наши возникшие по ходу вопросы давала развернутые ответы. Мы получили удовольствие от экскурсии, от общения с Евгенией Всем рекомендуем! Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали

В Василий Австрийское шоу с ужином читать дальше советую. После шоу можно прогуляться по парку, если нужно уехать - рядом остановка общественного транспорта и стоянка такси. Все было здорово!!! Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем