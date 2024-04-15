1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость)»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец Эстерхази (12 евро), билет на кораблик (9 евро), а также личные траты в кафе — традиционный торт Эстерхази в одной из кофеен Айзенштада, традиционная австрийская кухня в ресторанчике в городке Руст»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Билеты
2.5 часа
Австрийское шоу с ужином
«В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€79 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 апреля 2024Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!
- DDiana8 марта 2024Прекрасная экскурсия!!!
- ИИлья25 декабря 2023Отличная экскурсия! Было очень интересно, нескучно и полезно! Огромное спасибо Лилее!
- TTanya18 декабря 2023Все было четко, своевременно, интересно. Гид, Лилия, очень знающий, эрудированный человек, любящий свое дело. За два часа экскурсии она сумела многое вместить и показать. Обязательно рекомендую Лилию друзьям и знакомым.
- ННаталья14 октября 2023Сказки Венского лесаИнтересная и информативная экскурсия. Комфортабельный транспорт. Валерий наш гид интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы.
- ММария23 мая 2023Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
- ВВадим15 апреля 2023Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
- ВВасилий24 августа 2019Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
- ООльга20 августа 2018очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Вене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 450. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Вены, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024