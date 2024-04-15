Гастрономические экскурсии Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Вене на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Почувствовать себя венцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость)»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец Эстерхази (12 евро), билет на кораблик (9 евро), а также личные траты в кафе — традиционный торт Эстерхази в одной из кофеен Айзенштада, традиционная австрийская кухня в ресторанчике в городке Руст»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Австрийское шоу с ужином
Билеты
2.5 часа
3 отзыва
Австрийское шоу с ужином
«В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
79 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Почувствовать себя венцем
    Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!
  • D
    Diana
    8 марта 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Прекрасная экскурсия!!!
  • И
    Илья
    25 декабря 2023
    Почувствовать себя венцем
    Отличная экскурсия! Было очень интересно, нескучно и полезно! Огромное спасибо Лилее!
  • T
    Tanya
    18 декабря 2023
    Почувствовать себя венцем
    Все было четко, своевременно, интересно. Гид, Лилия, очень знающий, эрудированный человек, любящий свое дело. За два часа экскурсии она сумела многое вместить и показать. Обязательно рекомендую Лилию друзьям и знакомым.
  • Н
    Наталья
    14 октября 2023
    Сказки Венского леса
    Интересная и информативная экскурсия. Комфортабельный транспорт. Валерий наш гид интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы.
  • М
    Мария
    23 мая 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
  • В
    Вадим
    15 апреля 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
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    разные легенды, связанные с историей и современностью. Другими глазами посмотрели на некоторые обычные объекты. Хотим отметить высокие профессиональные качества Евгении: все четко, по существу, увлекательно, доброжелательно. На все наши возникшие по ходу вопросы давала развернутые ответы. Мы получили удовольствие от экскурсии, от общения с Евгенией Всем рекомендуем!

  • В
    Василий
    24 августа 2019
    Австрийское шоу с ужином
    Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
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    советую. После шоу можно прогуляться по парку, если нужно уехать - рядом остановка общественного транспорта и стоянка такси. Все было здорово!!!

  • О
    Ольга
    20 августа 2018
    Австрийское шоу с ужином
    очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Гастрономические»

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  3. Австрийское шоу с ужином
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 450. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Вены, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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