1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
€40 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Групповая
12 часов
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Групповая
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Квест
1.5 часа
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Групповая
12.5 часов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Групповая
12.5 часов
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€134 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
€70 за человека
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
- ААкиф4 июня 2024Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ООльга31 мая 2024Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
- OOlga30 мая 2024Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
- ЕЕлена26 мая 2024Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- РРоман20 мая 2024Интересный рассказ, много интересной информации
- ЕЕкатерина19 мая 2024Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Групповые»
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