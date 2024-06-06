Групповые экскурсии Вены

Найдено 19 экскурсий в категории «Групповые» в Вене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
40 за человека
В группе по Галерее Бельведер
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
В группе по Музею истории искусств
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80 за человека
Гальштат - альпийская открытка
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
53 отзыва
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
187 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Легенды старой Вены. Вторая встреча
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
383 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
46 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Автомобильная обзорная экскурсия
Групповая
3 часа
2 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
39 отзывов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
59 за человека
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
42 отзыва
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
134 за человека
Творчество Климта в музее Бельведер
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
70 за человека
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала
  • А
    Акиф
    4 июня 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
    Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
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    и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Интересный рассказ, много интересной информации
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
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    виды вокруг! Маршрут идеальный, ничуть не устали, хоть и провели весь день в пути! На всё хватило времени и сил!)) Гид Лилия и водитель Геннадий выше всяких похвал, за сувенирчики отдельное спасибо, невероятно мило🥰

    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставкеЭто был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке
  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Групповые»

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  5. В группе по Музею истории искусств
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  5. Венская опера
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  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Групповые" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 30 до 134. Туристы уже оставили гидам 1505 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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