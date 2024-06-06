А Анна Ежедневная прогулка по Вене Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!

А Акиф Гальштат - альпийская открытка Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.

А Александр Ежедневная прогулка по Вене Все отлично, все супер структурировано!

О Ольга Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!

O Olga Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города читать дальше и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию. Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные

Е Елена Обзорная пешеходная экскурсия по Вене Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.

А Александр Добро пожаловать в Вену Огромное спасибо за замечательную экскурсию

Р Роман Обзорная пешеходная экскурсия по Вене Интересный рассказ, много интересной информации

Е Екатерина Гальштат - альпийская открытка читать дальше виды вокруг! Маршрут идеальный, ничуть не устали, хоть и провели весь день в пути! На всё хватило времени и сил!)) Гид Лилия и водитель Геннадий выше всяких похвал, за сувенирчики отдельное спасибо, невероятно мило🥰 Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные