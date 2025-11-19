Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие из Вены в Будапешт

Настало время открыть для себя невероятный Будапешт! Выжмите максимум из этой удивительной поездки, которая начнется в венской столице.

Обзорная экскурсия

Вы будете наслаждаться не только автомобильной, но и пешеходной экскурсиями по этому очаровательному городу. Будапешт делится на три исторически значимые части: Пешт, Буда и Обуда. Эти районы имеют свои уникальные черты и атмосферу.

Семь мостов

Основные части города разделены величественным Дунаем, который соединяет их семью великолепными мостами. Каждый из них обладает своей красотой и историей, способной рассказать много интересного.

Культурное наследие

Будапешт предлагает множество возможностей для культурного обогащения. Здесь вы найдете:

Десятки художественных музеев

Исторические экспозиции

Этнографические коллекции

Выставочные залы

Картинные галереи

Термальные источники

Кроме того, этот город уникален тем, что на его территории располагается 130 термальных источников. Будапешт признан международной столицей лечебного купания, где каждый сможет найти немного расслабления и восстановления.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его многогранной культурой и историей!