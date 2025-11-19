Описание экскурсии
Увлекательное путешествие из Вены в Будапешт
Настало время открыть для себя невероятный Будапешт! Выжмите максимум из этой удивительной поездки, которая начнется в венской столице.
Обзорная экскурсия
Вы будете наслаждаться не только автомобильной, но и пешеходной экскурсиями по этому очаровательному городу. Будапешт делится на три исторически значимые части: Пешт, Буда и Обуда. Эти районы имеют свои уникальные черты и атмосферу.
Семь мостов
Основные части города разделены величественным Дунаем, который соединяет их семью великолепными мостами. Каждый из них обладает своей красотой и историей, способной рассказать много интересного.
Культурное наследие
Будапешт предлагает множество возможностей для культурного обогащения. Здесь вы найдете:
- Десятки художественных музеев
- Исторические экспозиции
- Этнографические коллекции
- Выставочные залы
- Картинные галереи
Термальные источники
Кроме того, этот город уникален тем, что на его территории располагается 130 термальных источников. Будапешт признан международной столицей лечебного купания, где каждый сможет найти немного расслабления и восстановления.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его многогранной культурой и историей!
