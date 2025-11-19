Мои заказы

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие из Вены в Будапешт

Настало время открыть для себя невероятный Будапешт! Выжмите максимум из этой удивительной поездки, которая начнется в венской столице.

Обзорная экскурсия

Вы будете наслаждаться не только автомобильной, но и пешеходной экскурсиями по этому очаровательному городу. Будапешт делится на три исторически значимые части: Пешт, Буда и Обуда. Эти районы имеют свои уникальные черты и атмосферу.

Семь мостов

Основные части города разделены величественным Дунаем, который соединяет их семью великолепными мостами. Каждый из них обладает своей красотой и историей, способной рассказать много интересного.

Культурное наследие

Будапешт предлагает множество возможностей для культурного обогащения. Здесь вы найдете:

  • Десятки художественных музеев
  • Исторические экспозиции
  • Этнографические коллекции
  • Выставочные залы
  • Картинные галереи

Термальные источники

Кроме того, этот город уникален тем, что на его территории располагается 130 термальных источников. Будапешт признан международной столицей лечебного купания, где каждый сможет найти немного расслабления и восстановления.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его многогранной культурой и историей!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

