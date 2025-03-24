Отправьтесь в однодневное путешествие из Вены и посетите две европейские жемчужины — Братиславу и Будапешт.
Почувствуйте дух истории, прогуляйтесь по средневековым улицам и вдохновитесь великолепием архитектуры на берегах Дуная.
Описание экскурсииДве столицы за один день Окунитесь в волшебство путешествия из Вены, посетив Братиславу и Будапешт — города, где гармонично сочетаются история, культура и красота. Начните день в Братиславе, истинной жемчужине Средневековья, прогуляйтесь по извилистым мощёным улочкам и полюбуйтесь величественным замком на холме, откуда открывается панорамный вид на Дунай. Очарование Будапешта Продолжите путь в Будапешт — роскошную столицу на Дунае. Вдохновитесь великолепной архитектурой, посетите знаменитые достопримечательности, среди которых Парламент и Рыбацкий бастион, и почувствуйте атмосферу города, где прошлое переплетается с современностью. История, оживающая перед глазами На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать захватывающие истории о королях, империях и легендах. Каждый остановленный кадр станет частью вашего личного путешествия — отражением красоты и духа этих удивительных столиц Европы. Важная информация:
- Важно: наденьте удобную обувь, так как экскурсия включает пешие прогулки.
- Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сохранить яркие моменты путешествия.
- Для посещения некоторых достопримечательностей необходимо действительное удостоверение личности.
- Проверьте прогноз погоды заранее и оденьтесь соответственно — будьте готовы к любым условиям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будапешт
- Братислава
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Автомобиль с кондиционером
- Услуги гида / водитель
- Пешеходная экскурсия на каждой остановке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
- Фотосессия (50 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
24 мар 2025
Отличное время и замечательная экскурсия! Наш гид Самуэль был очень приятным, внимательным и прекрасно всё объяснял.
М
Михаил
21 окт 2024
Это был отличный день! Самуэль — замечательный гид, благодаря ему мы почувствовали себя под надёжной заботой и увидели все главные достопримечательности Братиславы и Будапешта.
А
Андрей
15 мар 2024
Экскурсия была прекрасно организована с учётом времени заката в каждом городе. Наш гид Хашил оказался дружелюбным и невероятно знающим — нам очень повезло попасть именно к нему! Он создал тёплую
А
Алексей
26 фев 2024
Поездка прошла замечательно. Наш гид Самуэль был очень знающим и терпеливым, благодаря ему экскурсия оставила только самые хорошие впечатления.
