«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день

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Почувствуйте все величие Австро-Венгерской империи за один день! От Вены до Братиславы и Будапешта.

За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.

Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
«Вена, Братислава, Будапешт» - три столицы за один день
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
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Что вас ожидает:

  • Вена
  • Братислава
  • Будапешт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вена

Столица Австро-Венгерской империи. В начале нашего путешествия я расскажу историю Вены и о том, как зарождалась империя.

Братислава

Уютный средневековый город с неповторимым словацким колоритом. Этот город был местом коронации Венгерского королевства. Мы остановимся в центре города, чтобы выпить кофе и попробовать традиционный словацкий десерт.

Будапешт

Величественный город с удивительными зданиями, построенными во времена расцвета столицы Венгрии. Когда-то его называли «королевой Дуная», Будапешт состоит из двух частей — Буды и Пешта. Наша автомобильно-пешеходная экскурсия затронет обе части этого города.
В Будапеште я покажу несколько венгерских ресторанов с местной кухней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный водитель
  • Профессиональный гид
  • Автомобильная экскурсия по Вене
  • Пешеходная экскурсия по Братиславе
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встречаем туристов у места их проживания
Завершение: Мы высаживаем туристов у места их проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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