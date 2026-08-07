Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте все величие Австро-Венгерской империи за один день! От Вены до Братиславы и Будапешта.



За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.



Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!

Евгения Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €750 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 🇷🇺 11 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вена Столица Австро-Венгерской империи. В начале нашего путешествия я расскажу историю Вены и о том, как зарождалась империя. Братислава Уютный средневековый город с неповторимым словацким колоритом. Этот город был местом коронации Венгерского королевства. Мы остановимся в центре города, чтобы выпить кофе и попробовать традиционный словацкий десерт. Будапешт Величественный город с удивительными зданиями, построенными во времена расцвета столицы Венгрии. Когда-то его называли «королевой Дуная», Будапешт состоит из двух частей — Буды и Пешта. Наша автомобильно-пешеходная экскурсия затронет обе части этого города. В Будапеште я покажу несколько венгерских ресторанов с местной кухней.

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