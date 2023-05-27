Вена

Столица Австро-Венгерской империи. В начале нашего путешествия я расскажу историю Вены и о том, как зарождалась империя.

Братислава

Уютный средневековый город с неповторимым словацким колоритом. Этот город был местом коронации Венгерского королевства. Мы остановимся в центре города, чтобы выпить кофе и попробовать традиционный словацкий десерт.

Будапешт

Величественный город с удивительными зданиями, построенными во времена расцвета столицы Венгрии. Когда-то его называли «королевой Дуная», Будапешт состоит из двух частей — Буды и Пешта. Наша автомобильно-пешеходная экскурсия затронет обе части этого города.

В Будапеште я покажу несколько венгерских ресторанов с местной кухней.