Почувствуйте все величие Австро-Венгерской империи за один день! От Вены до Братиславы и Будапешта.
За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.
Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!
За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.
Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!
Описание экскурсииВена Столица Австро-Венгерской империи. В начале нашего путешествия я расскажу историю Вены и о том, как зарождалась империя. Братислава Уютный средневековый город с неповторимым словацким колоритом. Этот город был местом коронации Венгерского королевства. Мы остановимся в центре города, чтобы выпить кофе и попробовать традиционный словацкий десерт. Будапешт Величественный город с удивительными зданиями, построенными во времена расцвета столицы Венгрии. Когда-то его называли «королевой Дуная», Будапешт состоит из двух частей — Буды и Пешта. Наша автомобильно-пешеходная экскурсия затронет обе части этого города. В Будапеште я покажу несколько венгерских ресторанов с местной кухней.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вена
- Братислава
- Будапешт
Что включено
- Профессиональный водитель
- Профессиональный гид
- Автомобильная экскурсия по Вене
- Пешеходная экскурсия по Братиславе
- Автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встречаем туристов у места их проживания
Завершение: Мы высаживаем туристов у места их проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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