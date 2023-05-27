Почувствуйте все величие Австро-Венгерской империи за один день! От Вены до Братиславы и Будапешта.
За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.
Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!
За один день вы сможете почувствовать атмосферу трех столиц разных стран: Австрии, Венгрии и Словакии.
Можете ли вы представить, что раньше это было одно государство? Именно об этом и будет наша поездка!
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
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мая
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Что вас ожидает:
- Вена
- Братислава
- Будапешт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вена
Столица Австро-Венгерской империи. В начале нашего путешествия я расскажу историю Вены и о том, как зарождалась империя.
Братислава
Уютный средневековый город с неповторимым словацким колоритом. Этот город был местом коронации Венгерского королевства. Мы остановимся в центре города, чтобы выпить кофе и попробовать традиционный словацкий десерт.
Будапешт
Величественный город с удивительными зданиями, построенными во времена расцвета столицы Венгрии. Когда-то его называли «королевой Дуная», Будапешт состоит из двух частей — Буды и Пешта. Наша автомобильно-пешеходная экскурсия затронет обе части этого города.
В Будапеште я покажу несколько венгерских ресторанов с местной кухней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный водитель
- Профессиональный гид
- Автомобильная экскурсия по Вене
- Пешеходная экскурсия по Братиславе
- Автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы встречаем туристов у места их проживанияЗавершение: Мы высаживаем туристов у места их проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании