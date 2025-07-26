Свобода передвижения и экономия С Vienna City Card вы можете свободно пользоваться всем общественным транспортом Вены — метро, трамваями и автобусами. Просто выберите желаемую продолжительность и наслаждайтесь поездками без ограничений. Выгодные скидки в городе Карта предоставляет скидки более чем в 200 заведениях-партнёрах города. Вас ждут выгодные предложения в музеях, театрах, ресторанах и даже отелях, которые сделают ваше путешествие ещё приятнее и комфортнее. Полный список преимуществ и партнёров доступен на официальном сайте Vienna City Card. Важная информация:

На сайте необходимо ввести 12-значный код ваучера (начинается с 73).