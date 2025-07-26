Получите свободу передвижения по Вене с туристической картой Vienna City Card.
Пользуйтесь общественным транспортом без ограничений и экономьте с выгодными скидками в более чем 200 партнёрских заведениях города. Откройте для себя музеи, рестораны, театры и отели по специальным предложениям.
Описание билета
Свобода передвижения и экономия С Vienna City Card вы можете свободно пользоваться всем общественным транспортом Вены — метро, трамваями и автобусами. Просто выберите желаемую продолжительность и наслаждайтесь поездками без ограничений. Выгодные скидки в городе Карта предоставляет скидки более чем в 200 заведениях-партнёрах города. Вас ждут выгодные предложения в музеях, театрах, ресторанах и даже отелях, которые сделают ваше путешествие ещё приятнее и комфортнее. Полный список преимуществ и партнёров доступен на официальном сайте Vienna City Card. Важная информация:
На сайте необходимо ввести 12-значный код ваучера (начинается с 73).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на общественный транспорт в Вене
Что не входит в цену
- Трансфер из аэропорта
Место начала и завершения?
Код ваучера
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фёдор
26 июл 2025
Система общественного транспорта проста, а карта — просто идеальна! Легко купить, хорошая цена, удобное приложение, а команда Viennacitycard невероятно отзывчивая и помогла мне во всем!
У
Ульяна
10 апр 2025
Vienna City Card была очень удобной для поездок по городу.
А
Амина
24 июл 2024
Нам понравилось абсолютно всё: карта очень удобна в использовании и отлично соотношение цены и качества! Обязательно воспользуемся ею снова
Входит в следующие категории Вены
