Посетите старейший зоопарк мира и часть Всемирного наследия ЮНЕСКО — просторный и красивый зоопарк Шёнбрунн.
Познакомьтесь с 700 видами животных, включая гигантских панд, и насладитесь уникальным сочетанием культуры и природы.
Описание билетаУникальный зоопарк с богатой историей Шёнбрунн — старейший зоопарк мира и лучший в Европе. Он расположен рядом с императорской летней резиденцией — дворцом Шёнбрунн и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разнообразие и редкие виды животных На территории в 17 гектаров обитают 700 видов животных, от муравьедов и зебр до сибирских тигров и африканских слонов. Особое внимание уделяется гигантским пандaм — редкому и охраняемому виду. Посетите домики для животных, где можно увидеть тюленей и пингвинов в «Поляриуме», белых медведей в «Полардоме» и узнать о редких сельскохозяйственных породах в «Тиролерхофе».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет без очередей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Maxingstraße 13B, 1130 Wien, Austria
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
28 мая 2025
Очень удобное и простое оформление билетов онлайн. Панды и коалы произвели на меня сильное впечатление!
К
Кира
20 апр 2025
Были «дома» — открытые вольеры, в основном для птиц, и это было удивительно — находиться так близко. Особенно поразили вольеры без клеток, где можно безопасно гулять рядом с дикими животными
М
Михаил
30 янв 2025
В зоопарке удалось увидеть животных, которых я никогда не встречал в живую — коал, сурикатов, панд, кенгуру и гиппопотамов. Прекрасная еда в ресторане павильона.
T
Tyrese
23 ноя 2019
"Реально большой зоопарк! Я даже не успел посмотреть всех животных, что там есть.
"
"
K
Kristi
1 сен 2019
Самый старый в мире зоопарк - интересные животные, много мест, где можно поесть и отдохнуть в красивой обстановке. От души рекомендую, особенно с детьми.
A
Andre
10 июн 2019
Зоопарк хороший и хорошо продуман, но мы пошли в субботу. День был хорошим, но уж очень много было детей. Я рекомендую сходить в зоопарк в будний день, народу будет поменьше.
К
Катерина
6 мая 2019
Побывали там с моим 12-летним сыном. Ему очень очень понравилось. Мы вместе провели хороший день)
В
Вячеслав
2 дек 2018
Несмотря на холод, мне было интересно познакомиться с зоопарком Шенбрунн. На меня произвели огромное впечатление панда и сибирский тигр. Хорошее место для посещения. Рекомендую
"
"Сергей"
14 сен 2018
Очень чистый и аккуратный зоопарк. Есть возможность сделать отличные фотографии животных. Очень внимательный и дружелюбный персонал.
G
Geoffrey
2 июл 2018
"Чистый, ухоженный зоопарк, животных видно отлично. Настоятельно рекомендую.
"
"
K
Kathy
24 окт 2017
Прекрасный зоопарк, удивительно, но белый медведь плавал и играл
E
Erdei
5 июн 2017
Идеальный выбор для хорошей прогулки. Правда понадобится несколько дней, чтобы обойти все вольеры.
A
Alexei
22 мая 2017
Сделал много фотографий! Потому что было огромное количесво животных, которых я еще не видел.
