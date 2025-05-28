А Андрей Очень удобное и простое оформление билетов онлайн. Панды и коалы произвели на меня сильное впечатление!

К Кира Были «дома» — открытые вольеры, в основном для птиц, и это было удивительно — находиться так близко. Особенно поразили вольеры без клеток, где можно безопасно гулять рядом с дикими животными

М Михаил В зоопарке удалось увидеть животных, которых я никогда не встречал в живую — коал, сурикатов, панд, кенгуру и гиппопотамов. Прекрасная еда в ресторане павильона.

T Tyrese "Реально большой зоопарк! Я даже не успел посмотреть всех животных, что там есть.



"

K Kristi Самый старый в мире зоопарк - интересные животные, много мест, где можно поесть и отдохнуть в красивой обстановке. От души рекомендую, особенно с детьми.

A Andre читать дальше При входе у нам попросили билет в распечатанном виде, но у нас не было такой возможности. Тем не менее, контролер просто дал нам адрес электронной почты и они распечатали его сами. Очень любезно с их стороны. Зоопарк хороший и хорошо продуман, но мы пошли в субботу. День был хорошим, но уж очень много было детей. Я рекомендую сходить в зоопарк в будний день, народу будет поменьше.

К Катерина Побывали там с моим 12-летним сыном. Ему очень очень понравилось. Мы вместе провели хороший день)

В Вячеслав Несмотря на холод, мне было интересно познакомиться с зоопарком Шенбрунн. На меня произвели огромное впечатление панда и сибирский тигр. Хорошее место для посещения. Рекомендую

" "Сергей" Очень чистый и аккуратный зоопарк. Есть возможность сделать отличные фотографии животных. Очень внимательный и дружелюбный персонал.

G Geoffrey "Чистый, ухоженный зоопарк, животных видно отлично. Настоятельно рекомендую.

"

K Kathy Прекрасный зоопарк, удивительно, но белый медведь плавал и играл

E Erdei Идеальный выбор для хорошей прогулки. Правда понадобится несколько дней, чтобы обойти все вольеры.