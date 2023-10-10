Индивидуальный трансфер

Трансфер из Вены: для индивидуальных путешественников и групп

Описание
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Ответы на вопросы
Индивидуальный трансфер — это очень удобно и комфортно. Никакой нервотрёпки, не нужно спешить на ближайший рейс автобуса или электрички. Вас довезут на автомобиле выбранного вами класса и вместимости.

Забронированный трансфер гарантирует вам своевременное прибытие к месту проживания в кратчайшие сроки без всяких мелких неприятностей.
Индивидуальный трансфер
Индивидуальный трансфер
Индивидуальный трансфер
Ближайшие даты:
10
окт
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окт
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы рады предложить вам:

  • автомобиль бизнес-класса (Mercedes E, BMW 5 и равные) это престиж и комфорт за умеренную цену. Если Вы решили остановить свой выбор именно на автомобилях этого класса, то Вы несомненно насладитесь своей поездкой. Простора достаточно как впереди, так и сзади. Автомобиль рассчитан для 1-3 чел, 3 чемодана средних размеров.
  • минибус – будет идеальным автомобилем если вы путешествуете с семьей, находитесь в деловой поездке с коллегами или собираетесь посетить один из горнолыжных курортов со своим оборудованием. Это практичный транспорт в широком масштабе, один из лучших вариантов для группы до восьми человек с чемоданами или габаритным багажом. Автомобиль рассчитан для 1-8 чел, 6-7 чемоданов или габаритный груз.
  • автомобиль бизнес-класса V-Class – идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в каждой поездке. Этот автомобиль сочетает в себе роскошь и функциональность, предлагая просторный и уютный интерьер с удобными сиденьями и высококачественными материалами, что создает атмосферу комфорта и уюта. Mercedes V-Class подходит для деловых поездок, семейных прогулок и путешествий. Автомобиль рассчитан для 1-6 чел, 4-5 чемоданов или малогабаритный груз.
  • Поспешите забронировать индивидуальный трансфер и насладиться комфортной и спокойной поездкой. Наш водитель встретит вас в условленном месте, поможет с вашим багажом в пути до автомобиля и ответит на все ваши вопросы по пути следования до пункта назначения.

Стоимость трансфера:

  • Аэропорт-город от 75€.
  • Город-Аэропорт от 75€.
  • По городу от 50€.
  • По Австрии и Европе по договоренности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Вокзал, по договоренности
Завершение: Указанный адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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