Билеты онлайн без очередей в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты» в Вене на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Австрийское шоу с ужином
Билеты
2.5 часа
3 отзыва
Австрийское шоу с ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
79 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Билеты
1 час 27 минут
1 отзыв
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Расписание: Ежедневно в 20:30
45 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Расписание: Ежедневно в 20:30
65 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Расписание: Ежедневно в 20:30
75 за билет
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
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10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    12 ноября 2019
    Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
    Концерт был прекрасный!
  • В
    Василий
    24 августа 2019
    Австрийское шоу с ужином
    Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
    читать дальше

    советую. После шоу можно прогуляться по парку, если нужно уехать - рядом остановка общественного транспорта и стоянка такси. Все было здорово!!!

  • О
    Ольга
    20 августа 2018
    Австрийское шоу с ужином
    очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Билеты»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Билеты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты», 4 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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