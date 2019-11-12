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Билеты
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€79 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€45 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€65 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€75 за билет
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«Поэтому заказав у нас экскурсию мы заранее забронируем для вас время посещения и поможем приобрести билеты, тем самым вы избежите длинных очередей в кассу»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла12 ноября 2019Концерт был прекрасный!
- ВВасилий24 августа 2019Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
- ООльга20 августа 2018очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Билеты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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