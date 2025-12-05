Мои заказы

Экскурсии по паркам Зальцбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Зальцбурге на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель: здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
В Зальцбурге - след в след по стопам маэстро
«Парк и дворец Мирабель — здесь в мраморном зале шестилетний Моцарт давал концерты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Зальцбург - обитель богов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург - обитель богов
Познакомиться с историей немецкого Рима на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
«Утопающий в цветах княжеский парк и дворец Мирабель — вы услышите легенду о запретной любви и выясните, почему сюда съезжаются молодожёны со всего мира»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 декабря 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас
    читать дальше

    с мужем, полных профанов в музыке, не видевших даже культовый фильм "Звуки музыки", рассказ о родине Моцарта покажется скучноватым. Но… не с Андреем! Интереснейший рассказ, динамичный темп, много подробностей без перегрузки, моментальная реакция на вопрос или непонимание, и бонусом - советы на пребывание в городе, включая кулинарию и времяпрепровождение. Отдельная благодарность за немедленный ответ в вечерние часы, когда мы немного заблудились в городе в поиске ресторана, это, как говорят у нас в Израиле, לא מובן מאליו, то есть не само собой разумеющееся. Андрей, огромное спасибо, благодаря Вам Зальцбург стал одним из самых любимых нами городов в Европе!

  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей замечательный гид. Мы получили огромное удовольствие от тура по древнему Зальцбургу. Сочетание исторического наследия, опытного гида и живописных окрестностей сделало этот день незабываемым. Если вы собираетесь в Зальцбург, то посещение этого тура просто необходимо.
  • Р
    Римма
    17 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
    Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Спасибо
    Все было замечательно
  • О
    Олег
    22 августа 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Нам очень понравилась экскурсия по Зальцбургу. Услышали много нового и интересного о городе и княжестве. Весело прогулялись с Андреем. Рекомендую всем.
  • И
    Илья
    6 августа 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Очень понравилась прогулка по Зальцбургу с Андреем. Несмотря на дождь и достаточно прохладную погоду, Андрей смог организовать экскурсию так, что
    читать дальше

    всегда было интересно и увлекательно. И даже относительно повезло, что не так много людей в такую погоду вылезли на улицу. Мы узнали не только историю города и княжества, но и почувствовали Зальцбургский менталитет и характер. Спасибо! Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    25 июля 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Интересно, с юмором, спасибо большое Андрею, мы провели время с пользой и с удовольствием!
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная экскурсия! Зальцбург однозначен к просмотру при посещении Австрии! Очень душевный городок со сказочными видами! Андрей рассказал очень много интересной информации,мне было очень занимательно слушать! 👌
    Прекрасная экскурсия! Зальцбург однозначен к просмотру при посещении Австрии! Очень душевный городок со сказочными видами! Андрей рассказал очень много интересной информации,мне было очень занимательно слушать! 👌
  • А
    Анна
    5 мая 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Очень понравилась экскурсия. Приятно погуляли с Андреем. Рекомендую😊
  • С
    Сергей
    26 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
    читать дальше

    достопримечательностям Зальцбурга. 3 экскурсионных часа пролетели незаметно, Андрей не перегружал датами, историографией, но при этом сформировалось хорошее представление о городе и его жителях. Хотелось бы продолжить знакомство с городом, регионом при участии гида Андрея!

  • В
    Василий
    17 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Профессиональный экскурсовод высокого уровня!
  • D
    Dmitriy
    12 января 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
    читать дальше

    утреннему городу пролетели незаметно, интересно и весело. А как же может быть иначе, когда с вами человек по-настоящему любящий этот город, досконально знающий его историю и сегодняшнюю жизнь, влюбленный в музыку?! Андрей, профессиональный музыкант, выступающий соло и в разных составах, а также преподающий в местной консерватории. Поэтому все, что связанно с музыкой, а это огромная часть истории города, ван будет предоставлена в наилучшем и уникальном виде. Как вишенка на торт, хочется отметить, что Андрей обладает исключительным чувством юмора в сочетании с тактичностью по отношению к слушателю. Мы благодарны за чудесное время, проведённое вместе и обязательно вернемся в Зальцбург, дабы Андрею есть еще много что показать и рассказать нам!

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия по Зальцбургу была одним из самых запоминающихся моментов нашей поездки по Австрии! Организация экскурсии была безупречной. Всё было четко
    читать дальше

    спланировано и мы чувствовали себя в надежных руках нашего гида Андрея.
    Его знание исторических эпох, архитектурных стилей и культуры Зальцбурга было впечатляющим. Он рассказывал о каждом памятнике истории, артефакте или событии с таким профессионализмом, энтузиазмом и страстью, что мы с удовольствием впитывали каждое слово. Благодаря ему, мы узнали много нового и интересного о городе и его многовековой истории.
    Маршрут экскурсии был отлично составлен, мы посетили все главные достопримечательности Зальцбурга и смогли насладиться великолепной архитектурой и уютной атмосферой города.
    Мы благодарны Андрею за такой незабываемый день и рекомендуем экскурсию с ним всем, кто собирается посетить Зальцбург! Надеемся вернуться сюда снова и провести еще одну экскурсию с ним в будущем."

  • E
    Ekaterina
    15 октября 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Замечательная экскурсия!
    Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
    История города, а также отдельные интересные факты, о которых так просто не
    читать дальше

    найти информацию, если не владеешь темой на все сто, поданы очень связано и складно. Вест маршрут слушается на одном дыхании. 3 часа пролетели настолько незаметно, что даже десятилетняя дочь хотела продолжения.
    Андрей, еще раз огромное Вам спасибо!

    Замечательная экскурсия!
Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
  • Ж
    Жанна
    25 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем
  • N
    Natalia
    1 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели.
    Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!))
    И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги.
    Рекомендуем!
  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
  • А
    Андрей
    30 января 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
  • Г
    Гульнара
    15 января 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Замечательная экскурсия - полностью соответствует своему названию! Андрей передал Дух этого великолепного города, с его сложной противоречивой исторической судьбой и
    читать дальше

    современными настроениями. Благодаря тому, что Андрей - очень интересный человек и профессиональный музыкант, более 20 лет глубоко погруженный в жизнь Зальцбурга, со всеми ее прелестями и проблемами, экскурсия оправдала наши ожидания! Рекомендую всем! Удачи и благополучия Вам, Андрей!

  • Л
    Лариса
    17 октября 2023
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасно провели время в Зальцбурге с отличным экскурсоводам, знающим и понимающим историю, архитектуру города, обладающим прекрасным чувством юмора. Рекомендую всем и спасибо ему огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зальцбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дыхание древнего Зальцбурга
  2. Путешествие в мир гения по имени Моцарт
  3. Зальцбург - обитель богов
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в декабре 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 290. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 63 ⭐ отзыва, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль