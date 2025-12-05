читать дальше

утреннему городу пролетели незаметно, интересно и весело. А как же может быть иначе, когда с вами человек по-настоящему любящий этот город, досконально знающий его историю и сегодняшнюю жизнь, влюбленный в музыку?! Андрей, профессиональный музыкант, выступающий соло и в разных составах, а также преподающий в местной консерватории. Поэтому все, что связанно с музыкой, а это огромная часть истории города, ван будет предоставлена в наилучшем и уникальном виде. Как вишенка на торт, хочется отметить, что Андрей обладает исключительным чувством юмора в сочетании с тактичностью по отношению к слушателю. Мы благодарны за чудесное время, проведённое вместе и обязательно вернемся в Зальцбург, дабы Андрею есть еще много что показать и рассказать нам!