Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель: здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
В Зальцбурге - след в след по стопам маэстро
«Парк и дворец Мирабель — здесь в мраморном зале шестилетний Моцарт давал концерты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург - обитель богов
Познакомиться с историей немецкого Рима на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
«Утопающий в цветах княжеский парк и дворец Мирабель — вы услышите легенду о запретной любви и выясните, почему сюда съезжаются молодожёны со всего мира»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 декабря 2025Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас
- ООльга18 октября 2025Андрей замечательный гид. Мы получили огромное удовольствие от тура по древнему Зальцбургу. Сочетание исторического наследия, опытного гида и живописных окрестностей сделало этот день незабываемым. Если вы собираетесь в Зальцбург, то посещение этого тура просто необходимо.
- РРимма17 октября 2025Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
- ССветлана13 октября 2025Спасибо
Все было замечательно
- ООлег22 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Зальцбургу. Услышали много нового и интересного о городе и княжестве. Весело прогулялись с Андреем. Рекомендую всем.
- ИИлья6 августа 2025Очень понравилась прогулка по Зальцбургу с Андреем. Несмотря на дождь и достаточно прохладную погоду, Андрей смог организовать экскурсию так, что
- ААнастасия25 июля 2025Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Интересно, с юмором, спасибо большое Андрею, мы провели время с пользой и с удовольствием!
- ССветлана20 июня 2025Прекрасная экскурсия! Зальцбург однозначен к просмотру при посещении Австрии! Очень душевный городок со сказочными видами! Андрей рассказал очень много интересной информации,мне было очень занимательно слушать! 👌
- ААнна5 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Приятно погуляли с Андреем. Рекомендую😊
- ССергей26 марта 2025Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
- ВВасилий17 марта 2025Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Профессиональный экскурсовод высокого уровня!
- DDmitriy12 января 2025Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
- ЮЮлия13 ноября 2024Экскурсия по Зальцбургу была одним из самых запоминающихся моментов нашей поездки по Австрии! Организация экскурсии была безупречной. Всё было четко
- EEkaterina15 октября 2024Замечательная экскурсия!
Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
История города, а также отдельные интересные факты, о которых так просто не
- ЖЖанна25 июня 2024Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели.
Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!))
И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги.
Рекомендуем!
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ААндрей30 января 2024Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
- ГГульнара15 января 2024Замечательная экскурсия - полностью соответствует своему названию! Андрей передал Дух этого великолепного города, с его сложной противоречивой исторической судьбой и
- ЛЛариса17 октября 2023Прекрасно провели время в Зальцбурге с отличным экскурсоводам, знающим и понимающим историю, архитектуру города, обладающим прекрасным чувством юмора. Рекомендую всем и спасибо ему огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зальцбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в декабре 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 290. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 63 ⭐ отзыва, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль