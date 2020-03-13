33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен

Андрей
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Андрей – ваш гид
Эта прогулка во всей красе откроет перед вами Зальцбург, уютные улицы которого наполнены мелодиями великого Амадея, ароматами свежезаваренного кофе и испеченных с утра хрустящих булочек.

Вы проедете по самым знаковым местам города: побываете в Княжеском парке и древнем монастыре святого Петра, увидите Кафедральный собор и дворец Мирабель, пройдете по богемной Зерновой улице и площади Моцарта, отобедаете в монастырской трапезной и заглянете в старейшую австрийскую кофейню.

А после нашего путешествия — поймете, почему Зальцбург, окруженный альпийскими вершинами, называют «Австрийской дачей» и «немецким Римом».
175 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии33 отзыва
4.94
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга

Что вас ожидает

Зальцбург во всём величии
Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом. Вам откроются истории, скрывающиеся за стройными фасадами, средневековые легенды и судьбоносные события городской летописи.

  • Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете, почему Зальцбург часто называют «немецким Римом». Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель: здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира.
  • У реки Зальцах разберемся, почему «Соляной поток» на самом деле не соленый и имеет необычный зеленый цвет.
  • Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира. А заодно рассмотрите фасады чудесно сохранившихся домов 13 века.
  • Мы посетим монастырь святого Петра, один из старейших в Европе, отыщем его катакомбы и раннехристианское кладбище, где захоронены именитые жители Зальцбурга. Отправившись на 1300 лет назад, вы познакомитесь с древним бытом монахов, а после вы сможете вкусить монастырскую трапезу в Погребке апостола Петра.
  • Не обойдем вниманием и неприступную крепость «Высокий Зальцбург», которая не была завоевана ни разу за тысячу лет.
  • У выдающегося Кафедрального собора с пятью органами вы увидите не только главную архитектурную доминанту Зальцбурга, но и её не менее знаменитых соседей — резиденции зальцбургских князей, площадь Моцарта с памятником композитору, первую австрийскую кофейню «Томазелли» начала 18 века и кондитерскую «Фюрст», где готовят знаменитые «Шарики Моцарта».

Секреты города и его героев
История Зальцбурга предстанет не только в архитектурных шедеврах, но и в рассказах о легендарных горожанах. Вы увидите два дома, связанные с семьей Моцарт, и разгадаете тайны непревзойденного маэстро. Узнаете, почему физика Кристиана Доплера, родившегося в Зальцбурге, уважают медики, летчики и даже полицейские. А еще я расскажу, почему зальцбургская «Ярмарка Тщеславия», где останавливаются самые богатые постояльцы, на самом деле является Княжеской конюшней, и причем здесь рыцарь Герберт фон Караян.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с остановками в ключевых местах, транспорт входит в стоимость
  • Для любителей адреналина в ходе авто-экскурсии возможно посещение Музея экстрима фирмы «Ред Булл»
  • Парк и Дворец Мирабель закрыты для посещения в зимний сезон
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Отлично!
5 февраля 2020
Если вы в Зальцбурге, то вам уже повезло: крепость на горе, монастыри и кафедральный собор с пятью оргАнами, очаровательные улочки старого города, колокольный звон, конфеты «Моцарт». (оригинальные - это важно!). - только успевай рассматривать и фотографировать. Но если вас сопровождает Андрей, то везение зашкаливает. «Короткая совместная жизнь» будет наполнена интересным и нескучным рассказом, Моцарт и римские легионеры, современные бабушки и 400-летние крестьяне, батюшка архиепископ и гордые зальбуржцы, как и десятки других исторических (и не очень) персонажей дополнят этот рассказ. Вы пройдёте этот город, как местный житель, вам объяснят каждую деталь, на которую вы обратите внимание, ответят на любой вопрос. Андрей очень внимателен и заботлив. В день нашей экскурсии город показал нам все варианты погоды: и дождь, и снег с порывами ветра, и яркое солнце. Когда на нас стало холодно смотреть, Андрей скорректировал маршрут и завёл нас в музей Моцарта ( вообще это отдельный маршрут) и провёл интереснейшую экскурсию. То, что он сам музыкант, добавило очень много в этот рассказ. Много слов, но эмоции ещё переполняют. В общем, очень рекомендуем, прекрасный гид!
4 февраля 2020
Искреннее и большое спасибо Андрею за интереснейшую экскурсию по Зальцбургу! Несмотря на сильный непрекращающийся дождь он сумел влюбить нам в этот чудесный город и страну в целом!
3 февраля 2020
Очень интересная и красивая экскурсия. Осталось много приятных впечатлений от города. Экскурсовод Андрей молодец. Если ещё приедем, то обязательно посетим другие его экскурсии. Спасибо большое.
2 февраля 2020
Экскурсия понравилась. И тема ,,Дыхание древнего Зальцбурга'', её подача дали хороший настрой на предстоящий гонолыжный отдых.
Для начала была небольшая поездка-разминка в ,,Ангар номер 7'' . Интересная зарисовка о современном Зальцбурге, его сегодняшних героях и состоявшихся звездах. Понравится и взрослым и детям. А по пути туда и обратно мы услышали много интересного о современной Австрии- её укладе, нравах, налогах, странностях. Это всегда интересно слышать от состоявшегося ,,бывшего советского'' человека'', который говорит об этих особенностях легко, со вкусом и легким юмором, уважая наше общее прошлое. Наверное, Андрей наш ровестник (нам глубоко за 50). Как профессиональный музыкант он чувствует аудиторию, не ,,перегружает'' информацией, сложными терминами, без хронометража и спешки (после окончания лимита на часы я больше не смотрел). Основная тема - это отдельные истории из жизни прекрасного древнего города, где площади, улицы, здания и даже кладбище помогают почувствовть их прошлое сквозь века. Причем факты поражают ! Почему новорождёных крестили в тот же день, может ли кладбище быть гостиницей, почему в город не доходила чума.....
Моцарт - отдельная тема.....
В общем, даже если Вы были здесь 10 раз, запишитесь к Андрею. Выберите тему - не пожалеете. А любителям музыки, и, особенно, фортепиано и орГана- особое приглашение.

Шевцов Л.И. Старый Оскол.
Февраль 2020.
22 января 2020
Средняя экскурсия. Не стоит тех денег, что были за нее уплачены.
14 января 2020
Экскурсия очень понравилась.
Гид Андрей прекрасно владеет материалом,
8 января 2020
Интересная, лёгкая, насыщенная и познавательная экскурсия! Всем рекомендуем!
25 декабря 2019
Экскурсия была очень интересной. Многое узнали о жизни в Зальцбурге и в Австрии в целом. Андрей - хороший рассказчик, обладает обширными знаниями, рассказывает интересно.
Зальцбург - прекрасный город, но без экскурсии мы бы многого не увидели и не узнали. Обязательно надо брать экскурсии по городам, которые славятся своей историей и достопримечательностями.
11 декабря 2019
Большое спасибо Андрею!
Очень интересная и познавательная была экскурсия.Сам город и Андрей своими знаниями создали нам предпраздничное Новогоднее настроение!Советую всем ,поезжайте в этот сказочный город и безусловно обратитесь к Андрею! Всем хороших путешествий!
Ещё 23 отзыва

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