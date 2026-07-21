33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дыхание древнего Зальцбурга

Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Эта прогулка во всей красе откроет перед вами Зальцбург, уютные улицы которого наполнены мелодиями великого Амадея, ароматами свежезаваренного кофе и испеченных с утра хрустящих булочек.

Вы пройдёте по самым знаковым местам
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города: побываете в Княжеском парке и древнем монастыре святого Петра, увидите Кафедральный собор и дворец Мирабель, прогуляетесь по богемной Зерновой улице и площади Моцарта.

А после нашего путешествия — поймете, почему Зальцбург, окруженный альпийскими вершинами, называют «Австрийской дачей» и «немецким Римом».

5
67 отзывов
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга
Дыхание древнего Зальцбурга

Описание экскурсии

Зальцбург во всём величии

Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом. Вам откроются истории, скрывающиеся за стройными фасадами, средневековые легенды и судьбоносные события городской летописи.

  • Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете, почему Зальцбург часто называют «немецким Римом». Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель: здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира.
  • У реки Зальцах разберемся, почему «Соляной поток» на самом деле не соленый и имеет необычный зеленый цвет.
  • Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира. А заодно рассмотрите фасады чудесно сохранившихся домов 13 века.
  • Мы посетим монастырь святого Петра, один из старейших в Европе, отыщем его катакомбы и раннехристианское кладбище, где захоронены именитые жители Зальцбурга. Отправившись на 1300 лет назад, вы познакомитесь с древним бытом монахов, а после окончания экскурсии вы сможете вкусить монастырскую трапезу в Погребке апостола Петра.
  • Не обойдем вниманием и неприступную крепость «Высокий Зальцбург», которая не была завоевана ни разу за тысячу лет.
  • У выдающегося Кафедрального собора с пятью органами вы увидите не только главную архитектурную доминанту Зальцбурга, но и её не менее знаменитых соседей — резиденции зальцбургских князей, площадь Моцарта с памятником композитору, первую австрийскую кофейню «Томазелли» начала 18 века и кондитерскую «Фюрст», где готовят знаменитые «Шарики Моцарта».

Секреты города и его героев

История Зальцбурга предстанет не только в архитектурных шедеврах, но и в рассказах о легендарных горожанах. Вы увидите два дома, связанные с семьей Моцарт, и разгадаете тайны непревзойденного маэстро. Узнаете, почему физика Кристиана Доплера, родившегося в Зальцбурге, уважают медики, летчики и даже полицейские. А еще я расскажу, почему зальцбургская «Ярмарка Тщеславия», где останавливаются самые богатые постояльцы, на самом деле является Княжеской конюшней, и причем здесь рыцарь Герберт фон Караян.

Организационные детали

  • Парк и Дворец Мирабель закрыты для посещения в зимний сезон

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1206 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
3
2
2
1
Julia
Экскурсия по Зальцбургу с Андреем прошла просто замечательно!

Было очень интересно, насыщенно и при этом легко благодаря отличному чувству юмора Андрея. За несколько часов мы много ходили, увидели огромное количество красивых
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и исторических мест, а рассказ был живым, увлекательным и полным интересных фактов.

Время пролетело незаметно, а город открылся для нас совершенно с новой стороны.

Если хотите не просто посмотреть Зальцбург, а действительно узнать его историю, почувствовать атмосферу города и при этом прекрасно провести время, искренне рекомендуем экскурсию с Андреем!

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А
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с которым давно не виделись, и вот, наконец-то, приехали в гости, и он гуляет с нами по любимому городу и знакомит нас с ним. Было замечательно!
Не пропустите.
Спасибо, Андрей!
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с
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Е
Прекрасная экскурсия! Хорошо спланирован маршрут, наушники давали возможность слушать рассказ и осматривать достопримечательности. Мы почувствовали дыхание Зальцбурга, 2 часа пролетели незаметно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо огромное!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за ваш отзыв и интерес к нашим местам!
Всегда вам рад!
С благодарностью и до надеждой на новые встречи, ваш гид Андрей.
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Римма
Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов
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Ю
Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас с мужем, полных профанов в музыке, не видевших даже культовый
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фильм "Звуки музыки", рассказ о родине Моцарта покажется скучноватым. Но… не с Андреем! Интереснейший рассказ, динамичный темп, много подробностей без перегрузки, моментальная реакция на вопрос или непонимание, и бонусом - советы на пребывание в городе, включая кулинарию и времяпрепровождение. Отдельная благодарность за немедленный ответ в вечерние часы, когда мы немного заблудились в городе в поиске ресторана, это, как говорят у нас в Израиле, לא מובן מאליו, то есть не само собой разумеющееся. Андрей, огромное спасибо, благодаря Вам Зальцбург стал одним из самых любимых нами городов в Европе!

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Ekaterina
Замечательная экскурсия!
Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
История города, а также отдельные интересные факты, о которых так просто не найти информацию, если не владеешь темой на все сто, поданы очень связано и складно. Вест маршрут слушается на одном дыхании. 3 часа пролетели настолько незаметно, что даже десятилетняя дочь хотела продолжения.
Андрей, еще раз огромное Вам спасибо!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
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