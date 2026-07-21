33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка во всей красе откроет перед вами Зальцбург, уютные улицы которого наполнены мелодиями великого Амадея, ароматами свежезаваренного кофе и испеченных с утра хрустящих булочек.
Вы пройдёте по самым знаковым местам
Вы пройдёте по самым знаковым местам
Описание экскурсии
Зальцбург во всём величии
Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом. Вам откроются истории, скрывающиеся за стройными фасадами, средневековые легенды и судьбоносные события городской летописи.
- Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете, почему Зальцбург часто называют «немецким Римом». Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель: здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира.
- У реки Зальцах разберемся, почему «Соляной поток» на самом деле не соленый и имеет необычный зеленый цвет.
- Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира. А заодно рассмотрите фасады чудесно сохранившихся домов 13 века.
- Мы посетим монастырь святого Петра, один из старейших в Европе, отыщем его катакомбы и раннехристианское кладбище, где захоронены именитые жители Зальцбурга. Отправившись на 1300 лет назад, вы познакомитесь с древним бытом монахов, а после окончания экскурсии вы сможете вкусить монастырскую трапезу в Погребке апостола Петра.
- Не обойдем вниманием и неприступную крепость «Высокий Зальцбург», которая не была завоевана ни разу за тысячу лет.
- У выдающегося Кафедрального собора с пятью органами вы увидите не только главную архитектурную доминанту Зальцбурга, но и её не менее знаменитых соседей — резиденции зальцбургских князей, площадь Моцарта с памятником композитору, первую австрийскую кофейню «Томазелли» начала 18 века и кондитерскую «Фюрст», где готовят знаменитые «Шарики Моцарта».
Секреты города и его героев
История Зальцбурга предстанет не только в архитектурных шедеврах, но и в рассказах о легендарных горожанах. Вы увидите два дома, связанные с семьей Моцарт, и разгадаете тайны непревзойденного маэстро. Узнаете, почему физика Кристиана Доплера, родившегося в Зальцбурге, уважают медики, летчики и даже полицейские. А еще я расскажу, почему зальцбургская «Ярмарка Тщеславия», где останавливаются самые богатые постояльцы, на самом деле является Княжеской конюшней, и причем здесь рыцарь Герберт фон Караян.
Организационные детали
- Парк и Дворец Мирабель закрыты для посещения в зимний сезон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1206 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Зальцбургу с Андреем прошла просто замечательно!
Было очень интересно, насыщенно и при этом легко благодаря отличному чувству юмора Андрея. За несколько часов мы много ходили, увидели огромное количество красивых
Было очень интересно, насыщенно и при этом легко благодаря отличному чувству юмора Андрея. За несколько часов мы много ходили, увидели огромное количество красивых
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А
Андрей прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю и географию места. Было ощущение прогулки со старинным другом, с которым давно не виделись, и вот, наконец-то, приехали в гости, и он гуляет с нами по любимому городу и знакомит нас с ним. Было замечательно!
Не пропустите.
Спасибо, Андрей!
Не пропустите.
Спасибо, Андрей!
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Е
Прекрасная экскурсия! Хорошо спланирован маршрут, наушники давали возможность слушать рассказ и осматривать достопримечательности. Мы почувствовали дыхание Зальцбурга, 2 часа пролетели незаметно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо огромное!
Андрей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за ваш отзыв и интерес к нашим местам!
Всегда вам рад!
С благодарностью и до надеждой на новые встречи, ваш гид Андрей.
Всегда вам рад!
С благодарностью и до надеждой на новые встречи, ваш гид Андрей.
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Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
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Ю
Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас с мужем, полных профанов в музыке, не видевших даже культовый
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Замечательная экскурсия!
Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
История города, а также отдельные интересные факты, о которых так просто не найти информацию, если не владеешь темой на все сто, поданы очень связано и складно. Вест маршрут слушается на одном дыхании. 3 часа пролетели настолько незаметно, что даже десятилетняя дочь хотела продолжения.
Андрей, еще раз огромное Вам спасибо!
Благодаря Андрею мы еще больше влюбились в Зальцбург.
История города, а также отдельные интересные факты, о которых так просто не найти информацию, если не владеешь темой на все сто, поданы очень связано и складно. Вест маршрут слушается на одном дыхании. 3 часа пролетели настолько незаметно, что даже десятилетняя дочь хотела продолжения.
Андрей, еще раз огромное Вам спасибо!
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