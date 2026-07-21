33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка во всей красе откроет перед вами Зальцбург, уютные улицы которого наполнены мелодиями великого Амадея, ароматами свежезаваренного кофе и испеченных с утра хрустящих булочек.Вы пройдёте по самым знаковым местам

города: побываете в Княжеском парке и древнем монастыре святого Петра, увидите Кафедральный собор и дворец Мирабель, прогуляетесь по богемной Зерновой улице и площади Моцарта. А после нашего путешествия — поймете, почему Зальцбург, окруженный альпийскими вершинами, называют «Австрийской дачей» и «немецким Римом».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зальцбург во всём величии

Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом. Вам откроются истории, скрывающиеся за стройными фасадами, средневековые легенды и судьбоносные события городской летописи.

Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете, почему Зальцбург часто называют «немецким Римом». Заглянете в Княжеский парк и дворец Мирабель : здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира.

и узнаете, почему Зальцбург часто называют «немецким Римом». Заглянете в и : здесь вы услышите легенду о запретной любви, благодаря которой дворец пользуется популярностью у молодоженов всего мира. У реки Зальцах разберемся, почему «Соляной поток» на самом деле не соленый и имеет необычный зеленый цвет.

разберемся, почему «Соляной поток» на самом деле не соленый и имеет необычный зеленый цвет. Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу , чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира. А заодно рассмотрите фасады чудесно сохранившихся домов 13 века.

, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира. А заодно рассмотрите фасады чудесно сохранившихся домов 13 века. Мы посетим монастырь святого Петра , один из старейших в Европе, отыщем его катакомбы и раннехристианское кладбище, где захоронены именитые жители Зальцбурга. Отправившись на 1300 лет назад, вы познакомитесь с древним бытом монахов, а после окончания экскурсии вы сможете вкусить монастырскую трапезу в Погребке апостола Петра.

, один из старейших в Европе, отыщем его катакомбы и раннехристианское кладбище, где захоронены именитые жители Зальцбурга. Отправившись на 1300 лет назад, вы познакомитесь с древним бытом монахов, а после окончания экскурсии вы сможете вкусить монастырскую трапезу в Погребке апостола Петра. Не обойдем вниманием и неприступную крепость «Высокий Зальцбург» , которая не была завоевана ни разу за тысячу лет.

, которая не была завоевана ни разу за тысячу лет. У выдающегося Кафедрального собора с пятью органами вы увидите не только главную архитектурную доминанту Зальцбурга, но и её не менее знаменитых соседей — резиденции зальцбургских князей, площадь Моцарта с памятником композитору, первую австрийскую кофейню «Томазелли» начала 18 века и кондитерскую «Фюрст», где готовят знаменитые «Шарики Моцарта».

Секреты города и его героев

История Зальцбурга предстанет не только в архитектурных шедеврах, но и в рассказах о легендарных горожанах. Вы увидите два дома, связанные с семьей Моцарт, и разгадаете тайны непревзойденного маэстро. Узнаете, почему физика Кристиана Доплера, родившегося в Зальцбурге, уважают медики, летчики и даже полицейские. А еще я расскажу, почему зальцбургская «Ярмарка Тщеславия», где останавливаются самые богатые постояльцы, на самом деле является Княжеской конюшней, и причем здесь рыцарь Герберт фон Караян.

Организационные детали