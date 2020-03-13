33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Зальцбург во всём величии
Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом. Вам откроются истории, скрывающиеся за стройными фасадами, средневековые легенды и судьбоносные события городской летописи.
Секреты города и его героев
История Зальцбурга предстанет не только в архитектурных шедеврах, но и в рассказах о легендарных горожанах. Вы увидите два дома, связанные с семьей Моцарт, и разгадаете тайны непревзойденного маэстро. Узнаете, почему физика Кристиана Доплера, родившегося в Зальцбурге, уважают медики, летчики и даже полицейские. А еще я расскажу, почему зальцбургская «Ярмарка Тщеславия», где останавливаются самые богатые постояльцы, на самом деле является Княжеской конюшней, и причем здесь рыцарь Герберт фон Караян.