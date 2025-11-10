Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Чтобы увидеть всё самое интересное не только в Зальцбурге, но и в его окрестностях, отправимся в автопешеходное путешествие.



Погуляем по средневековым кварталам с видом на Альпы, заглянем в ренессансные дворики, исследуем величественные соборы.



А ещё я покажу вам княжеский дворец с необычными фонтанами, экстравагантный Сад карликов и другие очаровательные диковинки.