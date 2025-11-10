Мои заказы

Зальцбург - обитель богов

Познакомиться с историей немецкого Рима на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
Чтобы увидеть всё самое интересное не только в Зальцбурге, но и в его окрестностях, отправимся в автопешеходное путешествие.

Погуляем по средневековым кварталам с видом на Альпы, заглянем в ренессансные дворики, исследуем величественные соборы.

А ещё я покажу вам княжеский дворец с необычными фонтанами, экстравагантный Сад карликов и другие очаровательные диковинки.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Район виллы Хельбрунн с барочным парком и знаменитыми «потешными фонтанами»
  • Утопающий в цветах княжеский парк и дворец Мирабель — вы услышите легенду о запретной любви и выясните, почему сюда съезжаются молодожёны со всего мира. И прогуляетесь по экстравагантному Саду карликов
  • Монастырь святого Петра — вы увидите катакомбы и раннехристианское кладбище, где покоятся именитые жители Зальцбурга.
  • Неприступная крепость «Высокий Зальцбург» — вы узнаете все её тайны и раскроете, как ей удавалось оставаться непобеждённой на протяжении тысячи лет
  • Река Зальцах — вы разберётесь, почему Соляной поток вовсе не солёный на вкус и почему вода здесь зелёного цвета
  • Зерновая улица — мы прогуляемся по одной из самых старых и знаменитых торговых улиц Европы. И подумаем, чем местные купеческие лавочки притягивают женщин со всей Европы
  • Кафедральный собор с пятью органами — архитектурная доминанта Зальцбурга. А по соседству — резиденции зальцбургских князей
  • Площадь Моцарта, которую украшает не только памятник композитору, но и кофейня «Томазелли». А также здесь находится кондитерская «Фюрст», где готовят знаменитые «шарики» Моцарта

А ещё на экскурсии вы:

  • Увидите два дома, связанные с семьёй Моцарт
  • Выясните, за какое открытие Кристиану Доплеру признательны врачи, лётчики и полицейские
  • Узнаете об истории самого знаменитого музыкального фестиваля
  • Представите себе, как жили в древних монастырях и при желании примете участие в своеобразной монастырской трапезе в «Погребке апостола Петра» — самом старом ресторане Европы

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном автомобиле KIA Sorento Premium. Детских кресел нет
  • В машине мы проведём около 2 часов, столько же времени займёт прогулка
  • При желании сделаем остановку на кофе (не входит в стоимость)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Провёл экскурсии для 1109 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Задать вопрос

