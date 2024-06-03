1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
«И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
«Еще до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
«А живописная дорога через с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
«Вся территория в радиусе 300 км окажется как на ладони — в том числе соседний Зальцбург и знаменитое озеро Кёнигзее»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
«На прогулке вы сделаете незабываемые фотографии озера Гальштат с видом на церковь и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета на панорамной площадке Sky Walk»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
«Любуясь знаменитой горой Вацман, мы узнаем, кем был легендарный Ваца, за что его превратили в гору вместе с женой, детьми и собаками и почему жестокость не всегда оборачивается наказанием»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
«, величественная корона горных хребтов, - сама природа Зальцкаммергута - это погружение в сказку»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
«можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
«Эта альпийская резиденция баварского монарха находится недалеко от того самого Лебединого озеро, которое вдохновило П»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€590 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
«Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
- ММадина8 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
- РРоза25 августа 2023Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО «КЁНИГЗЕЕ»Прекрасный гид Андрей- образованный, разносторонний, активный и позитивный. Рекомендую.
- ННаталия10 июня 2023Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
- LLara23 июня 2022Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
- ДДмитрий13 сентября 2021Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
- ММария24 августа 2021Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из
- ААртем24 января 2020Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
- GGalina29 июля 2019для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
- IIGORS28 июля 2019Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Природа и пейзажи»
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