Познавательные экскурсии на природе в Зальцбурге

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Зальцбурге на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
«И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
«Еще до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 10 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
«А живописная дорога через с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
«Вся территория в радиусе 300 км окажется как на ладони — в том числе соседний Зальцбург и знаменитое озеро Кёнигзее»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
«На прогулке вы сделаете незабываемые фотографии озера Гальштат с видом на церковь и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета на панорамной площадке Sky Walk»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33 за человека
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
«Любуясь знаменитой горой Вацман, мы узнаем, кем был легендарный Ваца, за что его превратили в гору вместе с женой, детьми и собаками и почему жестокость не всегда оборачивается наказанием»
Расписание: Ежедневно в 09:00
520 за экскурсию
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
«, величественная корона горных хребтов, - сама природа Зальцкаммергута - это погружение в сказку»
Расписание: Ежедневно в 09:00
520 за экскурсию
Дворец Хельбрунн
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
«можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками»
Расписание: Ежедневно в 10:00
260 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
«Эта альпийская резиденция баварского монарха находится недалеко от того самого Лебединого озеро, которое вдохновило П»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
590 за экскурсию
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
«Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
520 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
  • М
    Мадина
    8 сентября 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
  • Р
    Роза
    25 августа 2023
    Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО «КЁНИГЗЕЕ»
    Прекрасный гид Андрей- образованный, разносторонний, активный и позитивный. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    10 июня 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
  • L
    Lara
    23 июня 2022
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист
  • Д
    Дмитрий
    13 сентября 2021
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
  • М
    Мария
    24 августа 2021
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из
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    повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына:"я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".

  • А
    Артем
    24 января 2020
    Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
    Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
  • G
    Galina
    29 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
  • I
    IGORS
    28 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
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    и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
  2. Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
  3. Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
  4. «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
  5. Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 33 до 590. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 19 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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