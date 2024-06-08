Экскурсии в Зальцбург из Зальцбурга

Найдено 11 экскурсий в категории «Зальцбург» в Зальцбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Зальцбургский фестиваль. История и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
150 за экскурсию
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Зальцбург Моцарта
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Макс Райнхардт: художник и личность
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
180 за экскурсию
Фестивальный комплекс (входные билеты)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
7 за билет
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
180 за экскурсию
Сладкий Зальцбург
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
110 за экскурсию
Зальцбургская резиденция. Лики власти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Зальцбургское Рождество
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
100 за экскурсию
Культура Культа
Индивидуальная
2.5 часа
Культура Культа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
130 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
590 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Зальцбург»

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  1. Зальцбургский фестиваль. История и современность
  2. Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
  3. Зальцбург Моцарта
  4. Макс Райнхардт: художник и личность
  5. Фестивальный комплекс (входные билеты)
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Зальцбург" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 7 до 590.
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