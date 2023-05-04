Зальцбургское Рождество

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Зальцбургское Рождество
Зальцбургское Рождество
Зальцбургское Рождество
Зальцбургское Рождество
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мало кто знает, что к рождественским традициям в Зальцбурге можно прикоснуться круглый год. Конечно, идеальное время проведения этой сказочной экскурсии – со второй половины ноября, когда открываются рождественские базары, и до 6 января, когда 6 числа в день трёх Королей закрывается последняя рождественская лавочка, но благодаря единственному в мире Музею Рождества, в котором собрана блестящая коллекция 100-летней истории рождественской игрушки с 1841 по 1941, этот радостный праздник именно в Зальцбурге всегда с тобой!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в музей (оплачивается дополнительно) – 6 евро со взрослего
  • 3 евро с ребёнка
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зальцбурга

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Выездные
История и культура
Водные развлечения

Похожие туры из Зальцбурга

Дом-музей Моцарта
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Дом-музей Моцарта
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
в центре города
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
163 за всё до 5 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Завтра
3 мая
8 мая
9 мая
230 за всё до 6 чел.
Сказочный «МИР СОЛИ» от Кельтов до Зальцбургских Князей
Индивидуальная
4 часа
Сказочный «МИР СОЛИ» от Кельтов до Зальцбургских Князей
Зальцбург
Завтра
3 мая
4 мая
6 мая
210 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зальцбурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ