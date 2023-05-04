Описание

Мало кто знает, что к рождественским традициям в Зальцбурге можно прикоснуться круглый год. Конечно, идеальное время проведения этой сказочной экскурсии – со второй половины ноября, когда открываются рождественские базары, и до 6 января, когда 6 числа в день трёх Королей закрывается последняя рождественская лавочка, но благодаря единственному в мире Музею Рождества, в котором собрана блестящая коллекция 100-летней истории рождественской игрушки с 1841 по 1941, этот радостный праздник именно в Зальцбурге всегда с тобой!