Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мало кто знает, что к рождественским традициям в Зальцбурге можно прикоснуться круглый год. Конечно, идеальное время проведения этой сказочной экскурсии – со второй половины ноября, когда открываются рождественские базары, и до 6 января, когда 6 числа в день трёх Королей закрывается последняя рождественская лавочка, но благодаря единственному в мире Музею Рождества, в котором собрана блестящая коллекция 100-летней истории рождественской игрушки с 1841 по 1941, этот радостный праздник именно в Зальцбурге всегда с тобой!
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входной билет в музей (оплачивается дополнительно) – 6 евро со взрослего
- 3 евро с ребёнка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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