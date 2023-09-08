Выездные экскурсии из Зальцбурга

Найдено 18 экскурсий в категории «Выездные» в Зальцбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Хальштатт - австрийская мечта
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Комфортный трансфер Зальцбург - Хальштатт: путешествие в сердце Австрии
Путешествие в Хальштатт из Зальцбурга станет незабываемым впечатлением. Посетите лучшие места и узнайте историю этого живописного уголка Австрии
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 380 за человека
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33 за человека
Зальцбургский фестиваль. История и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
150 за экскурсию
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Зальцбург Моцарта
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Макс Райнхардт: художник и личность
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
180 за экскурсию
Фестивальный комплекс (входные билеты)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
7 за билет
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
180 за экскурсию
Сладкий Зальцбург
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
110 за экскурсию
Зальцбургская резиденция. Лики власти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Зальцбургское Рождество
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
100 за экскурсию
Культура Культа
Индивидуальная
2.5 часа
Культура Культа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
130 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
590 за экскурсию
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
520 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадина
    8 сентября 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    10 июня 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
  • L
    Lara
    23 июня 2022
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист
  • А
    Артем
    24 января 2020
    Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
    Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
  • G
    Galina
    29 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
  • I
    IGORS
    28 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
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    и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.

  • н
    наталия
    25 июня 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его
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    экскурсия не перегружена, но при этом мы узнали много нового и интересного. Легкая подача информации с юмором поддерживала интерес к экскурсии у мальчиков-подростков до самого конца экскурсии! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Выездные»

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  2. Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
  3. «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Выездные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 7 до 590. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии по окрестностям Зальцбурга и местам Австрии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии
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