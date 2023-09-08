1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Комфортный трансфер Зальцбург - Хальштатт: путешествие в сердце Австрии
Путешествие в Хальштатт из Зальцбурга станет незабываемым впечатлением. Посетите лучшие места и узнайте историю этого живописного уголка Австрии
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €380 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€180 за экскурсию
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
€7 за билет
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
€110 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€590 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММадина8 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
- ННаталия10 июня 2023Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
- LLara23 июня 2022Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
- ААртем24 января 2020Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
- GGalina29 июля 2019для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
- IIGORS28 июля 2019Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
- ннаталия25 июня 2019Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Выездные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 7 до 590. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии по окрестностям Зальцбурга и местам Австрии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии