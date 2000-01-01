Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Что вас ожидает:
- Кафедральный собор
- Университетская церковь
- Монастырская церквь Св. Петра
- Кладбище Св. Петра
- Церкви монастыря Ноннберг.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Всем известно, что долгое время церковь как самая богатая организация была и главным работодателем для художников, скульпторов, архитекторов, композиторов и музыкантов. Для своих нужд служители культа, администрировавшие основные маркетинговые приёмы для удержания паствы в поле влияния, привлекали самых выдающихся мастеров. Ведь недаром вся история мирового искусства – это история визуализации! Именно по этой причине Зальцбург, который был северным форпостом римско-католической конфессии, до сих пор является одним из знаковых центров клерикального искусства. В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св. Петра, кладбища Св. Петра и церкви монастыря Ноннберг.
Программа
В фокусе прогулки – главные приёмы воздействия религиозного искусства на психику прихожан в работах Михаэля Пахера, Бургхаузена и Круменауэра, Фишера фон Эрлаха и Сантино Соляри, Кастелло и Цуккали, Мандля и Пфаффингера, Пауля Трогера и Иоганна Михаэля Роттмайера, Цёпфа, Хинтерзеера, Хёмблера, Хёглера, Донато Масканьи, Аспера, Бассарино, Йохана Мартина Шмидта и др.
В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св. Петра, кладбища Св. Петра и церкви монастыря Ноннберг.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входной билет в Собор – 5 евро со взрослого
- Дети до 18 лет – бесплатно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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