В фокусе прогулки – главные приёмы воздействия религиозного искусства на психику прихожан в работах Михаэля Пахера, Бургхаузена и Круменауэра, Фишера фон Эрлаха и Сантино Соляри, Кастелло и Цуккали, Мандля и Пфаффингера, Пауля Трогера и Иоганна Михаэля Роттмайера, Цёпфа, Хинтерзеера, Хёмблера, Хёглера, Донато Масканьи, Аспера, Бассарино, Йохана Мартина Шмидта и др.

В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св. Петра, кладбища Св. Петра и церкви монастыря Ноннберг.