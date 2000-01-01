Культура Культа

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Культура Культа
Культура Культа
Культура Культа
Культура Культа

Что вас ожидает:

  • Кафедральный собор
  • Университетская церковь
  • Монастырская церквь Св. Петра
  • Кладбище Св. Петра
  • Церкви монастыря Ноннберг.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Всем известно, что долгое время церковь как самая богатая организация была и главным работодателем для художников, скульпторов, архитекторов, композиторов и музыкантов. Для своих нужд служители культа, администрировавшие основные маркетинговые приёмы для удержания паствы в поле влияния, привлекали самых выдающихся мастеров. Ведь недаром вся история мирового искусства – это история визуализации! Именно по этой причине Зальцбург, который был северным форпостом римско-католической конфессии, до сих пор является одним из знаковых центров клерикального искусства. В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св. Петра, кладбища Св. Петра и церкви монастыря Ноннберг.

Программа

В фокусе прогулки – главные приёмы воздействия религиозного искусства на психику прихожан в работах Михаэля Пахера, Бургхаузена и Круменауэра, Фишера фон Эрлаха и Сантино Соляри, Кастелло и Цуккали, Мандля и Пфаффингера, Пауля Трогера и Иоганна Михаэля Роттмайера, Цёпфа, Хинтерзеера, Хёмблера, Хёглера, Донато Масканьи, Аспера, Бассарино, Йохана Мартина Шмидта и др.

В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св. Петра, кладбища Св. Петра и церкви монастыря Ноннберг.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в Собор – 5 евро со взрослого
  • Дети до 18 лет – бесплатно
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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