Фестивальный комплекс
Пешеходная.
Внимание! Во время Зальцбургского фестиваля с 18 июля по 31 августа данная экскурсия проводится исключительно гидами Зальцбургского фестиваля на английском или немецком языках.
Также необходимо проверять актуальное расписание экскурсий у касс фестиваля: в репетиционный период экскурсии могут быть отменены в день проведения по распоряжению администрации фестиваля.
Внимание! Во время Зальцбургского фестиваля с 18 июля по 31 августа данная экскурсия проводится исключительно гидами Зальцбургского фестиваля на английском или немецком языках.
Также необходимо проверять актуальное расписание экскурсий у касс фестиваля: в репетиционный период экскурсии могут быть отменены в день проведения по распоряжению администрации фестиваля.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мало кто знает, что комплекс зданий Зальцбургского фестиваля – это не просто перестроенные придворные конюшни и кавалерийские казармы, но настоящий музей искусства второй половины XX в. Поэтому прогулка по фестивальному комплексу в сопровождении сотрудника Зальцбургского фестиваля позволит нам не только окунуться мир фестивального закулисья, но и познакомиться с произведениями Оскара Кокошки, Вандера, Бертони, Платнера, Шнайдер-Манцеля, Хоффленера и др.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Оплата экскрусии на месте наличными
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. в 09:00, 14:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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