Мало кто знает, что комплекс зданий Зальцбургского фестиваля – это не просто перестроенные придворные конюшни и кавалерийские казармы, но настоящий музей искусства второй половины XX в. Поэтому прогулка по фестивальному комплексу в сопровождении сотрудника Зальцбургского фестиваля позволит нам не только окунуться мир фестивального закулисья, но и познакомиться с произведениями Оскара Кокошки, Вандера, Бертони, Платнера, Шнайдер-Манцеля, Хоффленера и др.