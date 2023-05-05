Фестивальный комплекс (входные билеты)

Фестивальный комплекс

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная.

Внимание! Во время Зальцбургского фестиваля с 18 июля по 31 августа данная экскурсия проводится исключительно гидами Зальцбургского фестиваля на английском или немецком языках.

Также необходимо проверять актуальное расписание экскурсий у касс фестиваля: в репетиционный период экскурсии могут быть отменены в день проведения по распоряжению администрации фестиваля.
Фестивальный комплекс (входные билеты)
Фестивальный комплекс (входные билеты)
Фестивальный комплекс (входные билеты)
Фестивальный комплекс (входные билеты)
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мало кто знает, что комплекс зданий Зальцбургского фестиваля – это не просто перестроенные придворные конюшни и кавалерийские казармы, но настоящий музей искусства второй половины XX в. Поэтому прогулка по фестивальному комплексу в сопровождении сотрудника Зальцбургского фестиваля позволит нам не только окунуться мир фестивального закулисья, но и познакомиться с произведениями Оскара Кокошки, Вандера, Бертони, Платнера, Шнайдер-Манцеля, Хоффленера и др.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оплата экскрусии на месте наличными
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 09:00, 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Выездные
История и культура

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