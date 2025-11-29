Удобный эконом-трансфер в одну сторону: аэропорт Баку ⇆ ваш отель. Встреча с табличкой и комфортная поездка без лишних переплат.
Описание трансферЗакажите удобный эконом-трансфер в одну сторону из аэропорта Баку ⇆ в ваш отель или обратно. Водитель встретит вас в зале прилета с табличкой или подъедет к указанному адресу. Поездка проходит на автомобилях эконом-класса, до 5 пассажиров. Услуга доступна 24/7, цена фиксированная — никаких скрытых доплат. Это простой, выгодный и комфортный способ добраться до нужного места в Баку. Важная информация: 🚖 Важная информация (ru): В стоимость включен односторонний трансфер (аэропорт ⇆ отель или отель ⇆ аэропорт). Водитель встретит вас в зале прилета с табличкой с вашим именем или подъедет к указанному адресу. Время ожидания в аэропорту — до 60 минут после посадки рейса. Трансфер выполняется на автомобилях эконом-класса (до 5 пассажиров). Услуга доступна 24/7, цена фиксированная, скрытых доплат нет.
Трансфер доступен ежедневно, 24/7. Время начала поездки согласовывается при бронировании. Встреча в аэропорту — сразу после прилета вашего рейса. При трансфере из отеля — водитель подъезжает к указанному адресу в назначенное время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидите (ru):
- Во время поездки вы сможете увидеть современные районы Баку и панорамные виды города по пути из аэропорта. Это отличная возможность познакомиться с первым обликом столицы Азербайджана ещё по дороге к вашему отелю
Что включено
- Встреча с водителем в аэропорту Баку (зал прилета) с табличкой с вашим именем или подача автомобиля к вашему отелю.
- Помощь с ориентированием и сопровождение к автомобилю.
- Поездка на автомобиле эконом-класса до указанного адреса.
- Завершение трансфера в отеле или в аэропорту (в зависимости от выбранного направления).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гейдара Алиева
Завершение: Ваш отель в Баку или любой указанный вами адрес в городе или аэропорт Гейдара Алиева (в зависимости от направления)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
