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Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Баку: комфорт и удобство по доступной цене
Индивидуальный трансфер в Баку с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Сегодня в 19:00
10 июня в 00:00
€22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
18 июня в 00:00
23 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
С удобством добраться до гостиницы, услышать о главном в Баку и получить советы по его изучению
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от €40 за всё до 18 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Баку: удобство с первых минут
Добраться любой точки города на удобном автомобиле, не волнуясь о деталях
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 21:00
10 июня в 00:00
50€38 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Баку
Удобное начало вашего путешествия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Встреча и трансфер из международного аэропорта в Баку
Начало: Международный аэропорт ИМ.Г. Алиева
15 июня в 12:00
16 июня в 09:00
$50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от €130 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
Добраться из аэропорта или отеля до нужного горнолыжного курорта с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту или другом удобном вам месте
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
198€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 июня 2024Все прошло на высшем уровне. Водитель заранее мне написал и договорился о встрече. Очень комфортно доехала до отеля. Я не люблю сюрпризы на месте, поэтому решила заранее заказать.
- ЭЭдуард19 мая 2024Все хорошо
- ННурия17 мая 2024Офил нас встретил в аэропорту как и договаривались. По дороге рассказывал про места и достопримечательности города, которые мы проезжали. Дал
- ЮЮрий7 мая 2024Отличный сервис! Расима, Прекрасный менеджер, готовая решить проблему. Водитель был вежлив. Хорошо помог с багажом. Все как и ожидали! Спасибо!
- ППавел2 мая 2024Очень хороший водитель и интересный рассказчик. Отлично нас довез. Все по дороге показал и рассказал. Рекомендуем.
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень комфортный трансфер до места проживания,Офил доставил,по дороге провел небольшую экскурсию и проконсультировал по ресторанам и банкам.
- SSvetlana10 апреля 2024Остались очень довольны своим выбором! Офил-доброжелательный и тактичный человек, хороший собеседник. Мы получили много информации и ответы на всё свои
- ТТатьяна7 апреля 2024Ставлю оценку «отлично». Накануне написали на вацап, все согласовали, встретили и даже по дороге миниэкскурсия. Приезд в Баку с положительных эмоций. Спасибо большое за Вашу работу.
- ААлина18 марта 2024Супер гид! Было очень познавательно, интересно и позитивно! Советуем всем!!!
- ТТатьяна2 марта 2024Отличный вариант для времяпрепровождения между ожиданием стыковочного рейса. С Лалой узнаете интересные места Баку, историю, местный менталитет. Она приветливая, доброжелательная
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 22 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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