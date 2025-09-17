Мои заказы

Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе

Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Чтобы путешествие в Азербайджан началось приятно и без стресса, наш водитель встретит вас в зале прилётов с табличкой и поможет с багажом. Быстро и безопасно доставит по нужному адресу. Если вы спросите, с радостью поделится рекомендациями, как провести время в городе.
5
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе© Ферид
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе© Ферид
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе© Ферид
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная транспортная услуга, предназначенная для комфортной перевозки путешественников.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе
  • При необходимости установим детское кресло
  • Возможен трансфер не только из аэропорта, но и в аэропорт от вашего адреса
  • Пожалуйста, заранее сообщите нам ваши имена и номер рейса
  • За рулём будет один из профессиональных водителей нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Зал прилётов аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ферид
Ферид — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 84 туристов
Приветствуем вас из сердца Кавказа! Я — Ферид, и вместе с моей большой и дружной командой гидов из Баку мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по солнечному Азербайджану! Мы покажем вам нашу
страну такой, какой её видят местные: с любовью, теплом и гордостью. Вас ждут удивительные маршруты, древние традиции, яркие праздники и, конечно, наше искреннее азербайджанское гостеприимство. Приезжайте — и позвольте нам поделиться с вами красотой, историей и душой этого волшебного края!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Айнура
Айнура
18 сен 2025
Нам предоставили трансфер из аэропорта до гостиницы для группы из 20 человек. Встреча прошла чётко по времени, водитель был вежливым и профессиональным. Автомобиль был просторный и комфортный, что особенно важно
для такой большой группы. Сам агент также присутствовал и помог с организационными моментами — это сильно облегчило поездку. Всё прошло гладко, без задержек и стресса. Рекомендую этот сервис для трансфера больших групп!

Входит в следующие категории Баку

