Чтобы путешествие в Азербайджан началось приятно и без стресса, наш водитель встретит вас в зале прилётов с табличкой и поможет с багажом. Быстро и безопасно доставит по нужному адресу. Если вы спросите, с радостью поделится рекомендациями, как провести время в городе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная транспортная услуга, предназначенная для комфортной перевозки путешественников.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе
- При необходимости установим детское кресло
- Возможен трансфер не только из аэропорта, но и в аэропорт от вашего адреса
- Пожалуйста, заранее сообщите нам ваши имена и номер рейса
- За рулём будет один из профессиональных водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зал прилётов аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ферид — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 84 туристов
Приветствуем вас из сердца Кавказа! Я — Ферид, и вместе с моей большой и дружной командой гидов из Баку мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по солнечному Азербайджану! Мы покажем вам нашуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Айнура
18 сен 2025
Нам предоставили трансфер из аэропорта до гостиницы для группы из 20 человек. Встреча прошла чётко по времени, водитель был вежливым и профессиональным. Автомобиль был просторный и комфортный, что особенно важно
