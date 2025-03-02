Для вас предлагается трансфер из аэропорта Баку до отеля в черте города: на семиместном Мерседесе Виано водитель с комфортом довезёт вас до места назначения.
В стоимость включены удобства: питьевая вода, Wi-Fi, при необходимости предоставляется детское кресло.
В стоимость включены удобства: питьевая вода, Wi-Fi, при необходимости предоставляется детское кресло.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферПредоставляю услуги индивидуального трансфера на минивэне Мерседес Виано (7 пассажирских мест) из аэропорта до отеля в пределах города Баку. Особенности трансфера • Водитель некурящий.
- Автомобиль всегда чистый.
- Наличие детского кресла.
- Wi-Fi.
Круглосуточно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта до отеля в Баку
- Детское кресло
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, Баку
Завершение: Отель в черте города Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Круглосуточно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмиль
2 мар 2025
Всё супер.
Всегда на связи, очень корректны и приветливы.
Всегда на связи, очень корректны и приветливы.
Д
Дмитрий
30 дек 2024
Большое спасибо Эльвира за встречу в аэропорту
И
Илья
5 дек 2024
Все прошло отлично. Эльнур постоянно поддерживал связь через Whatsapp перед прилетом. Встреча в аэропорту без задержек, все условия соблюдены. Не уезжал пока мы не заселимся в отель, т. к. в период COP29 у отелей был возможен овербукинг. Вежливый и приятный гид. Спасибо
С
Саида
30 июл 2024
Эльнур, спасибо большое за Ваши услуги. Пунктуально, надежно, комфортно. Помимо того что мы увидели красивейшие места вблизи Баку, также еще и узнали от Вас много интересного о жизни азербайджанцев. В следующий приезд обязательно обратимся вновь к Вам!
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