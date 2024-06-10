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Я встречу вас в аэропорту, отвезу в отель, а затем в удобное для вас время мы отправимся осматривать город. Вы почувствуете дух древнего Баку, погрузитесь в его историю и современность. Полюбуетесь Каспийским морем и по желанию поплаваете на гондоле. Я расскажу о гостеприимстве бакинцев и о том, как изменился город во времена нефтяного бума.