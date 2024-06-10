Я встречу вас в аэропорту, отвезу в отель, а затем в удобное для вас время мы отправимся осматривать город. Вы почувствуете дух древнего Баку, погрузитесь в его историю и современность. Полюбуетесь Каспийским морем и по желанию поплаваете на гондоле. Я расскажу о гостеприимстве бакинцев и о том, как изменился город во времена нефтяного бума.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Вы побываете на Приморском бульваре — любимом месте бакинцев. Исследуете особенности архитектуры и полюбуетесь современными объектами. Я расскажу, как внешние крепостные стены послужили созданию бульвара. По желанию вы насладитесь прогулкой на гондоле.
- Прогуляетесь по самым ярким достопримечательностям современного Баку и загадочным улочкам Старого города. Услышите о быте местных жителей, их традициях и щедрости, порой доходящей до расточительности.
- Если захотите, подниметесь на фуникулёре на смотровую площадку, откуда полюбуетесь небоскрёбами «Пламенные башни» и панорамой Баку и Каспийского моря.
Организационные детали
- При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, город вылета, время прилёта и адрес отеля.
- Поездка проходит на Mercedes Е-класса.
- Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на гондоле — $3/15–20 мин. /гондола вмещает 4 чел., подъём на фуникулёре — $1/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 7 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту им. Гейдара Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rauf — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1094 туристов
Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой городЗадать вопрос
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