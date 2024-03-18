Экскурсии из аэропорта Баку

Найдено 8 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Баку на русском языке, цены от €33, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт - Баку» или обратно с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
39 отзывов
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
10 июля в 09:30
21 июля в 09:30
33 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Индивидуальный трансфер из аэропорта Баку: удобство с первых минут
Добраться любой точки города на удобном автомобиле, не волнуясь о деталях
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 19:00
3 июля в 00:00
5038 за всё до 3 чел.
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 3 чел.
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
Завтра в 01:00
4 июля в 01:30
180 за всё до 6 чел.
Баку для транзитных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 142 за всё до 3 чел.
Встреча и трансфер из международного аэропорта в Баку
Индивидуальная
1 час
Встреча и трансфер из международного аэропорта в Баку
Начало: Международный аэропорт ИМ.Г. Алиева
8 июля в 11:00
9 июля в 09:00
$50 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: В аэропорту им. Гейдара Алиева
Завтра в 00:30
3 июля в 00:00
от 130 за всё до 10 чел.
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
Добраться из аэропорта или отеля до нужного горнолыжного курорта с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту или другом удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
198139 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    18 марта 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Супер гид! Было очень познавательно, интересно и позитивно! Советуем всем!!!
  • Т
    Татьяна
    2 марта 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Отличный вариант для времяпрепровождения между ожиданием стыковочного рейса. С Лалой узнаете интересные места Баку, историю, местный менталитет. Она приветливая, доброжелательная
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    и открытая. Пройдете по старым атмосферным улочкам и попробуете местную кухню, получите ответы почти на все свои вопросы, если они у вас возникнут. В общем - впечатление о городе и стране соберется в яркий запоминающийся пазл) Лале - огромное спасибо!

  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Баку - первое впечатление
    Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы посетили за 3 часовую
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    экскурсию старую нефтяную вышку из дерева, обозрели снаружи великолепное творчество Иракского арихитектора - музей Г. Алиева, посетили место падения героев фильма Бриллиантовая рука. Гид рассказал также нам о национальных блюдах Азербайджана (кутаб, хинкали по-азербайджански, Пети по Шекински и др), которые мы на следующий день опробовали в местном кафе. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле Тофика и в старой части города -пешком. Тофик рассказал нам также историю создания Девичьей башни и про другие достопримечательности Старого Баку. В Новой части Баку очень поразила Архитектура современного строительства многоквартирных домов с фасадами "под старину" (Французский квартал, Британский квартал). Познавательная и неутомительная 3 часовая экскурсия позволит гостям Баку из России получить общее впечатление от столицы Азербайджана. Всем советую этого Гида.

    Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
  • С
    Сергей
    9 февраля 2024
    Баку - первое впечатление
    Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
    Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Баку прекрасен, удивителен и дружелюбен! Все его красоты и достоинства нам открыла Лала, которая также прекрасна и дружелюбна, как ее
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    любимый город❤️ Интересно, с любовью она провела с нами 8 часов экскурсии. Мы очарованы Баку❤️ Лала, спасибо огромное за Ваше гостеприимство, доброту и интереснейшее путешествие ❤️ До новых встреч

  • Д
    Дарья
    4 января 2024
    Баку для транзитных путешественников
    Салех лучший гид по городу, мы встретили много его коллег и сделали свои выводы! Человек приехал за нами в 5
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    утра в аэропорт, сделал экскурсию как на машине так и пешком, мы в нужное время попали в нужное место, встретили рассвет в городе на высоте! Дал много интересных фактов, при чем все в виде живой беседы. Очень важно когда человек знает город изнутри и рассказывает свой опыт, а не то что он прочитал в книге! Мы остались в восторге и обязательно вернемся!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    Баку - первое впечатление
    Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город и замечательный экскурсовод! Тофи
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    встретил нас в аэропорту и,до заселения в отель, мы проехали по городу, останавливались в значимых и интересных местах! Тоф интересный рассказчик и отвечал на все наши вопросы! С удовольствием продолжим прогулки по Старому городу завтра, а сегодня все было чудесно!

    Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Трансфер «Аэропорт - Баку» или обратно с гидом
  2. Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
  3. По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
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  5. Баку для транзитных путешественников
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Апшерон
  9. Приморский бульвар
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "Из аэропорта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 33 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 55 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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